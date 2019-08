Eurosport zeigt Freitags-Topspiel der Frauen-Bundesliga

Bereits ab der kommenden Saison wird Eurosport stets am Freitagabend das Topspiel der Bundesliga live und im Free-TV exklusiv auf dem Sender Eurosport 1 übertragen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Eurosport haben eine Kooperation zur Ausstrahlung der Frauen-Bundesliga für die nächsten drei Spielzeiten geschlossen.

Eurosport überträgt die Topspiele der Frauen-Bundesliga auf dem festen Sendeplatz am Freitagabend. Anstoß der Spiele ist um 19:15 Uhr, bereits um 19:00 Uhr mit 15 Minuten Vorlauf beginnt die Live-Übertragung aus dem Stadion. Die TV-Zuschauer stimmt Eurosport mit Vorberichten, Interviews und allen Infos ein. Nach dem Live-Spiel werden die Highlights zusammengefasst und die wichtigsten Stimmen eingefangen.

Das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga bestreiten am Freitag, 16. August, bereits um 18:30 Uhr der 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. Beide Mannschaften zählen zu den erfolgreichsten Teams und Publikumsmagneten der Frauen-Bundesliga: Die Fußballerinnen aus Frankfurt sind mit sieben Titeln Rekordmeister, gefolgt von Potsdam mit sechs Titeln.

Werner Starz, Director Product Development für Eurosport in Deutschland, sagt: »Es freut uns sehr, dass wir nach kurzer Abstinenz die Frauen-Fußball-Bundesliga wieder bei Eurosport präsentieren dürfen. Unser Ziel ist es, das Topspiel und damit die Frauen-Bundesliga im Free-TV am Freitagabend zu etablieren. Die Frauen-Fußball-WM hat in diesem Sommer wieder gezeigt, dass die Deutschen großes Interesse am Frauenfußball haben. Mit einer regelmäßigen Berichterstattung wollen wir für die Fans eine feste Anlaufstelle sein.«

Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball, ergänzt: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Eurosport. Durch die Kooperation bekommt die Flyeralarm Frauen-Bundesliga eine ideale Plattform, um den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Fernsehern eine Möglichkeit zu bieten, sich von der Begeisterung des Frauenfußballs mitreißen zu lassen.«

Insgesamt spielen in Deutschlands Frauen-Bundesliga 12 Teams um den Meistertitel, darunter namhafte Top-Clubs wie der VfL Wolfsburg, der FC Bayern München, der 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam.