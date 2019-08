DTHG Media Cloud fürs Theater

Riedel Communications hat in Kooperation mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) eine DTHG-eigene Cloudlösung für Multimediaaustausch und Livestreaming erarbeitet.

Die DTHG Media Cloud soll neue Formen der kreativen Zusammenarbeit innerhalb des Fachverbandes und des gesamten deutschen Theaterwesens ermöglichen und DTHG-Partnern die Produktion hochwertiger Livestreams und Videoinhalte erleichtern.

Bereits seit über zehn Jahren entwickelt das Team um Pit Vogler, Business Development Manager bei Riedel Communications, Lösungen für das Management von Video- und Audioinhalten und die Produktion von Multi-Livestreams. Um auf diese Expertise zurückgreifen zu können und so den wachsenden Ansprüchen an die digitale Kommunikation in der Theater-, Opern- und Konzertwelt zu begegnen, ist die DTHG eine langfristige Partnerschaft mit Riedel eingegangen.

»Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft ist dafür bekannt, durch technische Innovationen immer wieder neue Wege in der Theaterwelt aufzuzeigen«, so Vogler. »Daher hat der Verband das Potential unserer Cloud-Lösungen sofort erkannt – und bei der Stage Set Scenery direkt voll ausgeschöpft. So konnten wir den Auftakt unserer Kooperation gleich mit einer besonders spektakulären Anwendung feiern: Mit Hilfe des Riedel Streamingmobils, einer speziellen, mobilen Produktionseinheit, wurde ein spannendes Liveprogramm mit Vorträgen, Interviews und Showroom-Impressionen realisiert und über die DTHG-Cloud weltweit bereitgestellt.«

Für das Programm auf der Stage Set Scenery wurden nicht nur Handyaufnahmen per WLAN in die Cloud gespielt: Auch die Aufzeichnungen der zwei professionellen Kamerateams und vier Showroom-Kameras konnten über Riedels Mediennetzwerk MediorNet von jedem Punkt in der Halle in Echtzeit ins Streamingmobil geschickt werden. Dort wurde das Material live aufbereitet, über Videoleinwände in den Messehallen ausgespielt und in Sekundenschnelle in die DTHG Cloud geladen. Somit konnten nicht nur die über 6.000 internationalen Fachbesucher, sondern auch Web- und Social Web-Nutzer am Programm teilhaben.

Dank der umfassenden Archivierungs- und Katalogisierungsfunktionen der Media Cloud sind die Videoinhalte jederzeit in der Mediathek der Stage Set Scenery abrufbar. Das benutzerfreundliche Content Management System kann aber nicht nur als öffentlich zugängliche Media Cloud für große Nutzergruppen fungieren – auch individuelle Dateifreigaben lassen sich schnell und einfach verwalten.

»Die Stage Set Scenery war ein mehr als gelungener Startschuss für unsere Partnerschaft mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft«, so Andreas Mohnke, Account Manager bei Riedel Communications. »Mit dieser OTT-Plattform eröffnen sich der DTHG vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. So könnten Theaterhäuser über das integrierte Rechte-Management beispielsweise Ensemble-Mitgliedern eine Partitur bereitstellen und gleichzeitig Exklusivmitschnitte ihrer Aufführungen für Abonnementkunden anbieten.«

Wesko Rohde, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender bei DTHG e.V., fügt hinzu: »Das Portal wird die Vernetzung unserer sieben Landesverbände vorantreiben und Veranstaltungen und Inszenierungen von DTHG-Partnern enorm bereichern. Die DTHG und ihre Mitgliedsfirmen fördern seit jeher die Verschränkung von technischem Forschergeist und künstlerischer Innovation – und mit diesem Projekt können wir Entwickler und Anwender stärker zusammenbringen. Deshalb freue ich mich ganz besonders über diese zukunftsträchtige Kooperation.«