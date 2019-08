IBC Showcase: EVS kooperiert mit ESL und Lagardère

Der IBC eSports Showcase will die neuesten Trends diskutieren, aktuelle Entwicklungen präsentieren und eSport live auf der Bühne präsentieren. ESL, Lagardère und EVS sind Teil der Veranstaltung.

Zu Beginn des IBC eSports Showcase wird es einige Keynotes geben, in denen Experten wie ESL, GINX esports TV und EVS über die neuesten Herausforderungen und Chancen in eines bereits florierenden Bereichs sprechen werden. Jens Fischer, der eSportspezialist von EVS, moderiert eine Session mit dem Titel »Understanding esports production«, in der Referenten von Blizzard, EA, ESL und Twitch vertreten sind.

Am Nachmittag findet im Auditorium ein Live-Turnier statt, bei dem zwei professionelle Teams Counter-Strike spielen, was den Besuchern einen Einblick geben soll, wie spannend ein eSports-Wettbewerb sowohl live als auch auf dem Bildschirm sein kann.

Die Produktion dieser Veranstaltung wird von ESL organisiert, mit Unterstützung von EVS und NEP Niederlande. Für die Hauptproduktion, die online und im IBC-TV übertragen wird, wird NEP Niederlande einen Ü-Wagen vor Ort haben, der die Feeds von Kameras, die via IP angebunden sind, an sein neues Remote-Produktionszentrum in Hilversum sendet. Von hier aus werden Zeitlupenwiedergaben, Clips und Highlight-Pakete mit den neuesten XT-VIA-Live-Production-Servern von EVS und den LSM-Remote-Control-Panels erstellt.

Eine zweite Unit, die mit Dyvi Switcher, XT-VIA, LSM, IPDirector und MultiReview von EVS arbeitet, wird ebenfalls im Einsatz sein. So können die Besucher hautnah miterleben, wie die ESL-Crew die Großbildschirme in der Arena bespielt und mit dem EVS-basierten Workflow Inhalte unter anderem für Social Media produziert.

»eSports ist nach wie vor eine wachsende Branche, und da Turniere und Ligen weltweit immer beliebter werden, ist es wichtig, dass Medienunternehmen die Herausforderungen und Chancen, sie zu bewältigen, im Blick haben«, sagte Nicolas Bourdon, SVP Marketing bei EVS. »Gerne unterstützen wir den ersten eSports Showcase der IBC und freuen uns auf die Panels und Diskussionen, die stattfinden werden.«