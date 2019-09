ComLines französische Niederlassung wächst weiter

Neben der positiven Umsatz- und Personalentwicklung an ComLines deutschem Hauptsitz in Flensburg wächst auch die französische Niederlassung mit neuen Marken und neuen Kollegen.

Das französische ComLine Sales-Team in Paris vertritt mit viel Engagement und Einsatz die Zweigstelle in Frankreich. Das spiegelt sich auch in den Vertriebsergebnissen wieder: Die Umsätze haben sich positiv und stabil entwickelt und der kontinuierliche Kundenzuwachs erfordert eine weitere Stärkung des Vertriebsteams. ComLine hat daher eine weitere Mitarbeiterin an Bord geholt: Rabi Yansané. Sie bringt viele Jahre Erfahrung im Bereich Sales and Communication mit und spricht neben Französisch, ihrer Muttersprache, die Fremdsprachen Deutsch und Englisch fließend. Sie unterstützt seit Anfang Mai das Sales Office in Paris.

Darüber hinaus hat ComLine auch neue Hersteller ins Portfolio aufgenommen: Der Software-Hersteller Retrospect und der Smart-Home-Spezialist Eve verstärken ab sofort das Angebot und können im französischen ComLine Shop geordert werden.

»Mit diesen neuen Marken ergänzen wir perfekt unser Angebot für den französischen Markt. Kunden haben nun auch mit Eve die Möglichkeit, hochwertige Produkte aus dem schnell wachsenden Bereich “Smart Home” zu bestellen. Und mit Retrospect haben wir eine effiziente Back-Up-Software, die einen großartigen Funktionsumfang und tolle Features bietet«, erklärt ComLine Geschäftsführer Richard Gäbel.