Der Lautsprecher-Hersteller Genelec eröffnete Anfang Oktober sein Experience Center in Berlin. In unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz gibt es Informationen zu Studiomonitoren und Home Audio-Produkten des finnischen Unternehmens. Man kann sie zudem verschiedenen Konfigurationen abhören.

Seit der Gründung 1978 produziert Genelec Aktiv-Lautsprecher für Mischstudios. Im Laufe der Zeit wurde die Produktpalette auf die Beschallung kommerzieller Räume wie Gaststätten oder Gewerberäume usw. und um Produkte für den gehobenen Home Audio-Bereich erweitert. Wie bei vielen Waren aus Skandinavien legt man bei Genelec neben der hochwertigen Technik auch Wert auf das Design. Entwicklung und Fertigung erfolgen komplett inhouse in Finnland. Einige Gehäuse entstehen aus Recycling-Aluminium. Wo immer möglich und sinnvoll, ist Handarbeit angesagt, so Eric Horstmann, der das Experience Center als Regional Business Development Manager leitet.

»Berlin, Alexanderplatz«: Auf den Spuren von Franz Biberkopf

Den engen Bezug zu Film und Literatur unterstreicht die Anschrift des Experience Centers. Folgt man »Berlin, Alexanderplatz« gehörte die Münzstraße zum Kiez, in dem sich Alfred Döblins Held Franz Biberkopf durch die 1920er Jahre bewegte. Heute finden sich hier Klamottenläden und Gaststätten statt der damaligen von kleinen Kinos und Prostitution geprägten Szenerie. Genelec ist ins Haus Nummer 10 eingezogen und teilt sich die Räumlichkeiten mit der Firma kost.design.

Mit deren Gründern, dem Architekten und Studiodesigner Benjamin Koziczinski und dem Akustikdesigner Karlheinz Stegmaier, hatte Horstmann schon zusammengearbeitet: 2011 konzipierten, gestalteten und realisierten sie das erste in Deutschland errichtete Studio für Dolby-Atmos Mischungen der Potsdamer Rotor Film, deren Technikchef Horstmann damals war.

Abhören in Atmos oder Stereo



Akustischer Mittelpunkt des Experience Centers ist ein 27 Quadratmeter großer Abhörraum mit einem 7.1.4 »Immersive Audio«-System als Blickfänger und tontechnischen Kern. Installiert wurden koaxiale Dreiweg-Punktschallquellen aus der aktuellen The Ones Reihe: 8361A (LCR-Positionen), 8341A (Surrounds) und 8331A (Deckenmontage) sowie zwei 7370A Subwoofer. Diese Konfiguration ist an den Anforderungen für Dolby Atmos für den Heimeinsatz orientiert. Atmos kann also abgehört werden, auch wenn diese Installation nicht den Vorgaben von Dolby für den Einsatz in Kinos und Studios unterliegt.

Das System wurde mit Genelecs eigener GLM-Software eingemessen und an die akustischen Gegebenheiten des Raumes angepasst. Dafür weisen alle aktuellen Serien einen LAN-Anschluss auf, über den bis zu 77 Einheiten an ein USB-Modul gekoppelt, mit einem Rechner verbunden und von dort eingerichtet werden können.

Zum Abhören in Stereo stehen weitere Lautsprecher zur Verfügung. Darunter sind Ultra-Nearfield-Systeme 8331A und 8361A Full Range-Systeme mit dem Adaptive Woofer System W371A. Als Soundquellen stehen ein Protools-System, ein Atmos-geeigneter BlueDisc-Player und Apple TV ebenso wie Streaming-Zuspiele von Netflix, Tidal, Spotify und anderen Anbietern zur Verfügung.

Büroetage als Demostrecke

Das Experience Center ist in die Büroetage von kost.design integriert. Fast alle Räume wurden mit Genelec-Produkten ausgestattet. So findet sich im Konferenzraum ein 5.1-Setup. Deren Gehäuse wie auch die der weiteren Decken- bzw. Wandeinbau-Installationen sind farblich an die Umgebung angepasst. Für einige Modelle bietet der Hersteller die Auswahl aus 120 Tönen der RAL-Palette. Zudem gibt es ein Zubehörprogramm für etliche Montagesituationen.

Aktiv-Sound aus Finnland

