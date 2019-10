Kölcü und Wolf leiten MMC Studios

Hacik Kölcü und Jens Wolf sind neue Geschäftsführer der MMC Studios und von deren Tochtergesellschaften.

Im Sommer 2019 war die MMC Gruppe, die unter anderem das Studio Coloneum in Köln betreibt, an die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Novum Capital verkauft worden. Novum legte dann die MMC Studios und deren Tochterunternehmen mit Crosscast zusammen. Crosscast stellt eigene Slomo-Kameras her und ist überwiegend im Bereich Außenübertragung aktiv. Das MMC-Management-Team wurde durch die Crosscast-Geschäftsführer Jens Wolf und Hacik Kölcü verstärkt.

Nun wurden mit Wirkung zum 11. Oktober 2019 Hacik Kölcü und Jens Wolf als Geschäftsführer der MMC Holding GmbH berufen. Nach erfolgreicher Restrukturierung der MMC verlässt der bisherige MMC-Geschäftsführer Philip Borbély das Unternehmen wie geplant.

»Wir haben in den letzten Jahren mit Crosscast neuartige und sehr erfolgreiche Konzepte in der Außenübertragung etabliert, wie zum Beispiel Flight-Case- und Smart/Reality-Produktionen«, erklärt Jens Wolf, der ab sofort verantwortlich für Studioproduktionen bei MMC zuständig ist. »Besonders die neuen Produktionsstandards wie UHD oder auch der von uns entwickelte ‘Cinematic Broadcast Workflow’, der klassische TV-Produktionen und -Kameras mit Feature-Film-Dynamikumfang sowie visuell ansprechenden Bildern verbindet, sind im Show- und Entertainment-Segment zunehmend gefragt.«

Die erfahrenen Manager Wolf und Kölcü sind dafür verantwortlich, die Position der MMC Gruppe im deutschen Markt auszubauen und darüber hinaus die Weichen für ein profitables Wachstum zu stellen. Insbesondere wird dabei der Fokus auf neue Produktionsmethoden, Technologiepartnerschaften und Entwicklung im Außenübertragungsgeschäft gelegt.

»Zusätzlich zur klassischen TV-Produktion werden wir innovativer Produktionsdienstleister für Studioproduktionen und Außenübertragungen. Das ist der Weg, den Crosscast und MMC in Zukunft gemeinsam gehen werden«, so Hacik Kölcü.

Neben dem Ausbau der MMC-Dienstleistungen – Studiovermietung und -produktion, Postproduktion sowie Bühnen- und Dekorationsbau – soll eine weitere internationale Ausrichtung der MMC Gruppe in den Bereichen Live-Übertragung sowie Spielfilm- und Serienproduktion erfolgen. Die MMC Movies Köln GmbH, der Filmproduktionsarm der MMC, wird gemeinsam von Jens Wolf und Bastie Griese geleitet. Die Produktionsfirma wird zukünftig Koproduktionen durch neue attraktive Finanzierungsmodelle realisieren.

Einhergehend mit der Berufung der neuen Geschäftsführung übernimmt die Crosscast Holding GmbH 100 % der Anteile an der MMC Holding GmbH, welcher die Unternehmen MMC Studios Köln GmbH, MMC Movies Köln GmbH und seit dem 11. Oktober 2019 auch die Crosscast GmbH untergeordnet sind. Die Crosscast Holding GmbH befindet sich im Besitz des Frankfurter Investmentunternehmens Novum Capital sowie der neuen Geschäftsführer Wolf und Kölcü.