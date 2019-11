eSports mit Riedel-Backbone

Mit dem ESL One Cologne und dem PUBG Mobile Club Open (PMCO) in Berlin setzten zwei hochkarätige internationale E-Sports-Turniere auf maßgeschneiderte Riedel-Backbones für Kommunikation und Signalverteilung mit MediorNet, Artist und Bolero.

In der Kölner Lanxess Arena finden regelmäßig große E-Sports-Turniere statt. Dabei kann die ESL (Electronic Sports League) auf eine Artist-Infrastruktur zurückgreifen, die dieses Jahr im Rahmen einer technischen Modernisierung der Lanxess Arena installiert wurde.

So können ESLs Gaming-Experten und Kommentatoren integrierte Riedel Keypanels für die Liveberichterstattung ihrer Mega-Events nutzen. Für die Kommunikation beim ESL One Intel Grand Slam vertrauten die ESL-Veranstalter für die Kommunikation zwischen Crews in der Lanxess Arena und dem Hyatt Regency Hotel, dem Austragungsort der Gruppenphase, beispielsweise auf Funkgeräte, die über eine Riedel RiFace-Schnittstelle nahtlos ins Intercom-Backbone eingespeist wurden.

Der Broadcaster NEP setzte für die Signalverteilung zwischen Produktionswagen, Regisseur, Partnerlounges, Expertenstudio und Kommentatoren zahlreiche MediorNet MicroN und MediorNet Compact Pro Stageboxen ein. In-Game-Direktoren und FoH-Ingenieure kommunizierten über einen zusätzlichen Artist-Node mit 11 Desktop Control Panels.

Auch bei den PMCO Spring Split Global Finals vertrauten die Veranstalter auf Riedel. Im Estrel Congress Center in Berlin konnte Top Esports aus China diesen Sommer die Endrunde des ersten internationalen PUBG Mobile-Turniers des Jahres für sich entscheiden. Für den Wettkampf, der in 10 Sprachen über YouTube, Twitch und andere Streaming-Plattformen gestreamt wurde, hatten sich 27 Teams aus der ganzen Welt qualifiziert. Hinter den Kulissen ermöglichte ein Artist Mainframe mit 30 SmartPanels und 30 Bolero Beltpacks verlässliche Crew-Kommunikation.

»MediorNet, Artist und Bolero sind perfekt auf die rasante und aufregende Welt des E-Sports zugeschnitten. Wie andere große Sportereignisse erfordern auch E-Sports-Turniere eine klare und zuverlässige Kommunikation zwischen allen Mitgliedern der Produktionsteams«, so Olivier Görts, Senior Account Manager bei Riedel Communications. »Es freut uns, dass unsere Systeme eine so zentrale Rolle bei zwei der wichtigsten Turniere im globalen Gaming-Kalender spielen durften.«