RTS Intercoms: Kommunikations-Backbone für Cricket-World-Cup in Südafrika

Adam-M und Omneon von RTS bildeten den Kommunikations-Backbone für den ICC Women’s T20 World Cup in Südafrika.

Für den ICC Women’s T20 World Cup in Südafrika baute NEP Singapur eine vollständige RTS-Intercom-Lösung auf. Für die Übertragungen der Spiele in 179 Gebiete war die Technik von RTS Intercoms essenziell.

Mit 23 Spielen an drei Austragungsorten über 15 Tage hinweg gab es für die Übertragungsteams anspruchsvolle technische Aufgaben zu bewältigen.

Dank der Flexibilität der digitalen Intercom-Matrix Adam-M und der Keypanels der KP-Serie in Kombination mit der Konnektivität des Omneo-Netzwerks war eine klare Kommunikation für die verschiedenen Übertragungsteams gewährleistet.

Die Spiele fanden im Newlands Stadium in Kapstadt, im Boland Park Cricket Stadium in Paarl am Westkap und im St George’s Park in Gqeberha (Port Elizabeth) am Ostkap statt. Für das Turnier waren zwei Produktionsteams und zweieinhalb Technikteams im Einsatz. NEP Singapur war sowohl in Kapstadt als auch in Gqeberha der Ausstatter, und für das Stadion in Paarl wurde ein Ü-Wagen angemietet, wobei NEP die gesamte technische Unterstützung der Ü-Wagen-Crew übernahm.

Das Kommunikationssystem für jeden Veranstaltungsort umfasste eine modulare Adam-M-Matrix-Sprechanlage mittlerer Größe, kombiniert mit einer Mischung aus KP-5032, KP-4016 und älteren Tastenfeldern.

Dabei wurden 40 Sprechstellen an verschiedenen Positionen im Gelände und in den Kommentatorenbereichen eingesetzt.

Die IFBs und Walkie-Talkie-Basisstationen wurden in die Matrix integriert, ebenso wie alle Audio-Feeds zur und von der Audiokonsole unter Verwendung der 32-Kanal-MADI-2-Karte. Jedes der 18 KP-4016- und vier KP-5032-Panels wurde in voller Omneo-IP-Konfiguration verwendet, wobei beide Omneo-Kanäle auf zahlreichen Panels genutzt wurden.

»Die Stabilität über die Entfernung zu den 12 Positionen ist der Grund, warum ich mich für den Einsatz von Omneo auf den am weitesten entfernten Panels entschieden habe«, erklärt Michael Southgate, Kommunikations- und Tontechniker, der als Crew B Comms Engineer für das Turnier verantwortlich war. »Ich habe an beiden Enden einen Cisco-Managed-Switch eingesetzt und diese Switches mit einer Singlemode-Glasfaser verbunden. Dann habe ich die meisten Panels in einer sternförmigen Netzwerkkonfiguration verbunden, um die Stabilität zu gewährleisten, wobei in einigen Bereichen die installierten Omneon-Keypanel-Schnittstellenkarten verwendet wurden, um Panels im selben Raum und nahe beieinander zu verbinden.«

Jedes Spiel des Turniers profitierte von einem hohen Produktionswert mit einem Setup von mindestens 24 Kameras, ergänzt durch eine Vielzahl analytischer und visueller Verbesserungen, einschließlich Spieler-Tracking und dem immersiven Field 360°, Ball-Tracking und Kantenerkennung sowie einem Grafiksystem, das durch detaillierte Cricket-Datenanalysen ergänzt wurde.

Dieser Grad an Komplexität für das Produktionsteam machte deutlich, wie wichtig ein leistungsfähiges Intercom-System ist, um sicherzustellen, dass diese verschiedenen Elemente zusammengebracht werden können, um die Übertragung zu verbessern.

Nach dem Finalsieg Australiens, das sich vor ausverkauftem Haus in Newlands zum sechsten Mal den Weltmeistertitel gegen den Gastgeber sicherte, war es von entscheidender Bedeutung, dass die Übertragung in über 179 Ländern reibungslos verlief. Dank des RTS-Kommunikationssystems war dies bei jedem Spiel der Fall. »Alle Projekte sind wichtig, und durch den Einsatz von RTS Intercoms laufen die Übertragungen reibungslos und ohne große Probleme ab, sobald alles eingerichtet ist und funktioniert«, so Southgate abschließend.