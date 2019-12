SonoVTS Media investiert in Grass-Valley-Kameras

SonoVTS Media hat in UHD-Kameras von Grass Valley investiert. Angeschafft wurden LDX 86N 4K, das sind Kameras der Worldcam-Baureihe in der neuesten UHD-Variante.

SonoVTS Media hat im 4K-Bereich in neue, ergänzende Kameratechnik investiert: Zusätzlich zu den schon vorhandenen Sony-Kamerazügen des Typs HDC-4300 schaffte das Unternehmen nun auch UHD-Kameras von Grass Valley an. Die neuen Kameras des Typs LDX 86N 4K gehören zur Worldcam-Baureihe in der neuesten UHD-Variante und sind nun mit sofortiger Wirkung im Vermiet-Portfolio verfügbar.

Die LDX 86N 4K bietet in der angeschafften Ausstattung UHD-Funktionalität (3.840 x 2.160 mit 50/59.94 Hz) und bietet HDR-Funktionalität, was bei Grass Valley XDR (Extended Dynamic Range) heißt: in der Praxis sind das bis zu 15 Blendenstufen. Die Kamera unterstützt zudem den erweiterten Farbraum gemäß ITU-R BT.2020.

Die LDX 86N 4K beherrscht sowohl native HD/3G-Aufnahmen als auch native 4K/UHD-Aufnahmen. Über die GV-eLicense lässt sich die Kamera bei Bedarf auch auf die Funktionalität einer LDX 86N Universe mit 6X HD und 3X HD/3G mit hoher Bildrate freischalten.

Die LDK 86N von Grass Valley ist im Verleih sehr populär und wird bei vielen Live-Produktionen eingesetzt. Ansprechpartner für den Verleih bei SonoVTS Media in Frechen und Eching sind Georg Platen, Uli Zilles-Kirch, Mathias Grote und Fabian Schmid.