Hamburg Open: Mehr Aussteller, mehr Programm

Bereits nächste Woche, am 22. und 23. Januar 2020, findet die Hamburg Open erstmalig auf dem zentralen Messegelände in Hamburg statt, und sie hat einige Neuerungen im Gepäck.

Mit 130 Ausstellern sind die Stände des Networking-Events für Technik- und Kreativschaffende der Broadcast- und Medientechnikbranche komplett ausgebucht. Damit ist die Zahl der Aussteller im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. »Wir freuen uns riesig über das entgegengebrachte Vertrauen der Aussteller. Mit dreißig Prozent neuen Ausstellern konnten wir auch das Angebotsportfolio der Expo deutlich erweitern«, sagt Daniel Schmitt, Leiter Business Development bei der Hamburg Messe & Congress.

Neben dem größeren Ausstellungsbereich gibt es auch ein umfangreicheres Rahmenprogramm. Insgesamt werden den Besuchern über 22 Stunden Content geboten. Auf einem moderierten Forum werden über beide Veranstaltungstage in Panels und Vorträgen Anwendungsbeispiele und Best Practice diskutiert. Eröffnet wird die Hamburg Open dort am Mittwochvormittag mit einer Keynote des Senators der Behörde für Kultur- und Medien, Dr. Carsten Brosda. Das gesamte Programm des Forums ist auf der Homepage verfügbar.

Parallel zum Forum gibt es zusätzlich die neu geschaffene Vortrags- und Recruitment Area. Am ersten Tag stellen hier Aussteller der Hamburg Open ihre Produkte und Neuheiten vor. Am zweiten Tag steht dann erstmalig das Thema Recruitment im Fokus: Unternehmen präsentieren sich als potentielle Arbeitgeber in kurzen Pitches vor Jobsuchenden, Absolventen und Studenten. »Die Arbeit der letzten Monate hat sich voll und ganz gelohnt. Wir freuen uns sehr, dass wir ein so umfangreiches und inhaltsstarkes Rahmenprogramm auf die Beine stellen konnten und somit unseren Besuchern einen absoluten Mehrwert bieten«, so Max Below, Geschäftsführer bei Studio Hamburg MCI.

Außerdem neu sind die Side Events. Gemeinsam mit starken Partnern haben die Macher der Hamburg Open neben dem Programm vor Ort auch erstmalig Angebote außerhalb geschaffen. So wird u.a. am Vortag ein Rundgang durch das Virtual Reality Headquarter in der Hafencity angeboten oder ein Ticketkontingent für das Multimedia Erlebnis in der Panik City zur Verfügung gestellt.

Auf einer großen Networking-Area in der Halle haben alle Aussteller und Besucher die Gelegenheit, sich tagsüber bei Snacks und Kaffee auszutauschen und interessante Kontakte zu knüpfen. Beim Get Together am Mittwochabend können alle Teilnehmer den ersten Tag bei Livemusik, Essen und Getränken ausklingen lassen.