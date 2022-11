Am 18. und 19. Januar 2023 findet zum Jahresauftakt die Hamburg Open statt.

Die Hamburg Open findet im Januar mit dem größten Angebot seit der Gründung der Veranstaltung statt. Die Veranstalter Hamburg Messe und Congress (HMC) und ihr Kooperationspartner Studio Hamburg MCI erwarten zu Jahresbeginn mit mehr als 180 ausstellenden Unternehmen und einer im Vergleich zur Vorveranstaltung nochmals vergrößerten Fläche das bisher umfassendste Angebot.

Im Rahmenprogramm sollen Zukunftsthemen noch mehr Raum einnehmen als zuvor. »Unter anderem konnten wir mit Prof. Dr. Frank Steinicke und Prof. Dr.-Ing. Sebastian Stober Koryphäen ihrer Fachgebiete als Speaker zu den Themen Metaverse und Artificial Intelligence gewinnen. Die Besucher der Hamburg Open 2023 erwarten damit absolute Highlights«, so Maximilian Below, Geschäftsführer von MCI.

Vorträge und Panels zu Themen wie Cloud, Remote Production, Sustainability, Cyber Security — um nur einige zu nennen — runden das Programm des Hamburg Open Forum ab und geben einen Einblick in die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Trends.

Neben dem Hamburg Open Forum wird es zudem wieder eine Aussteller-Bühne geben, auf der zahlreiche Unternehmen über zwei Tage ihre Neuheiten und individuellen Lösungen zu vielen Praxisthemen vorstellen.

Nachdem erst 2022 die Aussteller-Bühne eingeführt wurde, wird es 2023 eine weitere Neuerung geben: Die Besucher und Besucherinnen der Hamburg Open können erstmals an sogenannten Master Classes teilnehmen. Hierbei stellen Fachleute sowie Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie Sony und Broadcast Solutions in einem gesonderten Seminarbereich Produkte und Lösungen vor, vermitteln über Anwendungstipps Best Practices und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Wie schon am Vortragsprogramm kann auch an diesen Masterclasses kostenfrei teilgenommen werden.

Im Fokus der Hamburg Open 2023 steht wie bei den Vorgängerveranstaltungen der besondere Networking-Charakter, so der Veranstalter. Der großzügige, eigens dafür geschaffene Bereich befindet sich daher wieder im Zentrum der Halle. Nachdem das Get-Together am Mittwochabend schon bei der Hamburg Open 2022 mehr Teilnehmende hatte als je zuvor, soll es 2023 noch attraktiver werden und seinen Stellenwert als Branchen-Highlight ausbauen.

»Die Hamburg Open ist keine normale Messe, sondern ein Event, das von seiner einzigartigen familiären, entspannten Atmosphäre sowie seinem Networking lebt. Diesen Charakter wollen wir mit dem Get-Together betonen und werden dieses durch ein abwechslungsreiches Catering noch attraktiver machen«, sagt Daniel Schmitt, Leiter Business Development der Hamburg Messe und Congress. »Bei Live-Musik, Essen und Drinks sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, den ersten Veranstaltungstag gemeinsam ausklingen zu lassen.«