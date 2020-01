»Diese kompakte und zugleich exklusive „Live-Plattform“ bietet den Unternehmen ideale Rahmenbedingungen, um Geschäftskunden vom Potential und dem Nutzen der Lösungen für ihren Sport zu überzeugen«, so Heinz Küsters, Director SportsInnovation Messe Düsseldorf.

Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf bietet den Ausstellern die optimalen Rahmenbedingungen, um live während mehrerer Innovationsspiele ihre neuesten Technologien der Sportwelt zu präsentieren.

Zu den Ausstellern gehört unter anderem Vodafone Deutschland. Das Unternehmen wird in der Merkur Spiel-Arena das Potential des neuen 5G-Mobilfunkstandards präsentieren. Riedel Communications ist bereits zum zweiten Mal auf der SportsInnovation vertreten und zeigt erneut Lösungen zum Thema Live Broadcasting Technologien, Fan Entertainment, sowie OTT und Second Screen Lösungen.

»Die SportsInnovation bietet ein reizvolles Umfeld hinsichtlich Innovation und Kreativität, das uns immer wieder inspiriert. Diese gemeinsame Veranstaltung gibt einen ausgezeichneten Ausblick auf zukünftige Trends in der Sport- und Technologiebranche«, so Thomas Riedel, CEO Riedel Communications. »In Düsseldorf fühlen wir uns unter Freunden, diskutieren Herausforderungen und arbeiten kontinuierlich an weiteren Innovationen für die Branche.«

Die Umbrella Software Development GmbH präsentiert auf der SportsInnovation 2020 ihren Soccerbot360 und zeigt, wie diese Technologie den Trainingsbetrieb von Top-Klubs durch Daten-Analyse optimiert.

»Unseren Soccerbot360 nutzen die Tabellenführer der deutschen und österreichischen Bundesliga schon seit mehreren Jahren in ihrem alltäglichen Trainingsbetrieb. Der Soccerbot360 trainiert fußballspezifisch die kognitiven Fähigkeiten und wirkt sich damit direkt auf die Entscheidungskompetenz der Spieler im Wettkampf aus. Zudem bekommen Analysten neue Einblicke ins Spielgeschehen und verletzte Spieler die Möglichkeit, ihr Comeback besser vorzubereiten. Die SportsInnovation ist für uns eine spannende Plattform. Eine besondere Überraschung haben wir für die Besucher in jedem Fall parat« sagt Daniel Held, Founder & CEO der Umbrella Software Development GmbH.

Vortragsprogramm

Die vielseitigen Ausstellerpräsentationen im Logenbereich und Business Club der Arena werden durch das Vortragsprogramm auf der Hauptbühne ergänzt. Die hochkarätig besetzten Vorträge geben einen exklusiven Ausblick auf Trends und Technologien der Zukunft.

Für den Themenblock »Spielanalyse« zeichnen sich die Heads of Content Christian Holzer und Dr. Hendrik Weber verantwortlich. Sie präsentierten, wie sich die Spielanalyse durch die Kombination von Event- und Positionsdaten sowie die Verfügbarkeit von Advanced KPI verändern könnte.

Tim Achberger ist Head of Content des Themenblocks Broadcast. Er beschäftigt sich in seinem Vortrag mit der Fragestellung: Welche innovativen Technologien werden zukünftig in der Bundesliga im Bereich Broadcast eingesetzt und welche Auswirkungen hat dies auf das Medienprodukt Bundesliga?

Michael Brill, Head of Content des Themenfeldes »Stadionerlebnis«, teilt seine Erfahrungen und sein Wissen über die Bedürfnisse von Veranstaltern und Besuchern innerhalb des Fan-Entertainments, der Werbung, des Ticketing, der Technik und des Betriebs von Sportstätten.

Professor Daniel Memmert, als Head of Content des Themenblocks »Spiel & Wettkampf«, stellt sein Konzept vor. Schwerpunkt sind (technische) Innovationen im Kognitionstraining, die vor Ort unter Live-Bedingungen präsentiert und diskutiert werden.

Die Themenschwerpunkte der SportsInnovation 2020 im Überblick: