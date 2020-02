Auf Wachstumskurs: Bebob holt Investoren an Bord

Die Bebob Factory, einer der führenden Hersteller von hochwertigen Akku-Systemen für die Filmindustrie, hat sich finanziell neu aufgestellt. Um das hohe Wachstumspotenzial in Europa und den USA zukünftig voll ausschöpfen zu können, wurden mit der Triginta Capital Privatinvestoren an Bord geholt. Die Geschäftsführung bleibt nach wie vor in den Händen von Christoph Aust.

1995 in München gegründet, hat sich Bebob zu einem der international renommiertesten Hersteller im Bereich Akku-Systeme entwickelt. Zehntausende Bebob Akkus und Ladegeräte sind heute in Film- und Fernsehstudios auf der ganzen Welt im Einsatz. Die Fertigung erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards, teils in der eigenen Werkstatt, teils bei ausgewählten Zulieferern im Münchner Umland.

In den vergangenen Jahren konnte Bebob ein rasantes Wachstum verzeichnen, angekurbelt von der erfolgreichen Einführung neuer Produktinnovationen und der Expansion in neue Märkte. Erst 2019 machte das Unternehmen durch die Vorstellung einer neuen, flexiblen 24Volt Akku-Schnittstelle von sich reden: Die B-Mount-Schnittstelle wurde in enger Kooperation mit Arri entwickelt und soll der neue Standard für die Stromversorgung leistungsstarker Kameras werden. Zeitgleich dehnte die Bebob Factory ihre Geschäftsaktivitäten nach USA aus.

»Ende vergangenen Jahres sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir uns entscheiden mussten: Entweder wir schöpfen unsere Wachstumsmöglichkeiten voll aus oder wir konzentrieren uns auf unsere Kernmärkte und -produkte – allerdings mit dem Risiko, irgendwann von unseren Wettbewerbern überholt zu werden«, erklärt Christoph Aust, Geschäftsführer der Bebob Factory. »Wir haben uns für weiteres Wachstum entschieden und nach Investoren Ausschau gehalten, um unsere Spielräume erweitern zu können. Die Entwicklung und Einführung neuer Produkte, der Eintritt in neue Märkte und der Ausbau unseres Teams sind kapitalintensive Prozesse, die nun auf eine breitere Basis gestellt wurden. Damit sind wir für die Zukunft bestens gerüstet!«

Auch wenn mittelfristig neue Mitarbeiter das bestehende Team der Bebob Factory ergänzen sollen, ändert sich nichts an der Personalstruktur. Christoph Aust bleibt für die Geschäftsführung verantwortlich, Firmengründer Pierre Boudard ist nach wie vor in der Produktentwicklung tätig. Bebob kann sich auf eine erfahrene Mannschaft von Mitarbeitern, Zulieferern und Dienstleistern stützen.

»Von Anfang an haben uns die Professionalität, die Kompetenz und das starke Innovationspotenzial von Bebob beeindruckt«, so Dr. Sebastian Kern, Partner bei Triginta Capital. »Wir sind mehr als zuversichtlich, mit neuen Investitionen das Produktportfolio und den weltweiten Erfolg von Bebob auf ein neues Level heben zu können.«

Spannende Projekte stehen bereits für die nahe Zukunft an: Während in Kürze die neuen B-Mount Akkus und Ladegeräte auf den Markt kommen, wird bereits an neuen Produkten sowie Kooperationsprojekten mit Branchengrößen gearbeitet. Zudem soll neben dem Ausbau der Präsenz in den USA auch die Vertriebsmannschaft in Europa Verstärkung bekommen.

