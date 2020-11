Leonine holt Etspüler

Nina Etspüler wird Head of Entertainment Development bei Leonine.

Nina Etspüler tritt zum 1. Januar 2021 als Head of Entertainment Development in der Leonine Holding an. Ihre Aufgabe wird es sein, die Entwicklung und Zusammenarbeit der Leonine-Produktionsmarken I&U TV, Odeon Entertainment sowie künftiger Non-Fiction-Beteiligungen bei der Entwicklung nationaler und internationaler Formate maßgeblich mitzugestalten und zu koordinieren. Darüber hinaus soll sie für Leonine eine Produktionsmarke aufbauen, die Entertainment- und Non-Fiction-Formate von Künstlerinnen entwickeln, Frauen vor und hinter der Kamera kreativen Raum bieten und weibliche Talente fördern.

Nina Etspüler sagt: »Leonine ist in meinen Augen einer der attraktivsten und ambitioniertesten Player im europäischen Medienmarkt. Ich freue mich sehr auf die vielen spannenden Aufgaben, die in diesem dynamischen Unternehmen vor mir liegen, und auch darauf, die weiblichen Talente im Entertainment- und Non-Fiction-Bereich zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten.«

Etspüler wird direkt an Fred Kogel, den CEO des Unternehmens, berichten. Er sagt: »Mit Nina Etspüler haben wir ein herausragendes kreatives Talent für Leonine gewonnen — meine Wunschkandidatin. Sie verbindet ein großes Gespür für erfolgreiche Formate mit hervorragenden Kontakten und exzellenten Fachkenntnissen in der Umsetzung. Wir verfolgen im Produktionsbereich eine europäische Wachstumsstrategie, und Nina ist für uns mit ihrer nationalen wie auch internationalen Ausrichtung genau die richtige Besetzung für diese Position. Zudem ist unser gemeinsames Ziel, die vielen talentierten Frauen im Show-Entertainment sichtbar zu machen und ihnen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Hier hat Deutschland seit vielen Jahren großen Nachholbedarf.«

Nina Etspüler war zuletzt als Group Creative Director von Red Arrow Studios für die globale Format- und Stoffentwicklung sowie Akquisitionen und internationale Markteinführungen bei Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE tätig. Im Lauf ihrer Karriere war sie an der Entwicklung und am internationalen Rollout einiger weltweiter Format-Hits wie »Old People’s Home for 4 Year Olds«,»Kiss Bang Love«, »Buying Blind — Das Hauskauf-Experiment« und »Look me in the Eye« beteiligt. Bevor sie bei Florida Entertainment »Circus Halligalli« und »Das Duell um die Welt« mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf produzierte, verantwortete Nina Etspüler über zehn Jahre als Executive Producer bei ProSieben und Sat.1 unter anderem Formate wie »Elton vs. Simon«, »Comedystreet« und »Rent a Pocher«.