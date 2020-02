Broadcast Solutions: Ü-Wagen für Weißrussland

Broadcast Solutions hat einen weiteren Ü-Wagen an einen TV-Sender in Weißrussland geliefert: an den zweiten Staatsender des Landes ONT.

ONT (Obshchenatsional’noe Televidenie) will mit dem neuen Produktionsfahrzeug die Berichterstattung über Ereignisse in Weißrussland, aber auch im Ausland verstärken. Der Fokus des Senders soll auf Kultur-, Politik- und Unterhaltungsprogramme liegen.

Der neue Übertragungswagen, den Broadcast Solutions gebaut hat, wird bei Konzerten, Shows und politischen und nationalen Events eingesetzt, etwa auch bei Stadtfesten, Wahlen, Militärparaden und ähnlichem. Mit dem neuen Ü-Wagen stockt ONT seine Kapazitäten massiv auf.

Das Fahrzeug, das Broadcast Solutions für ONT gebaut hat, ist derzeit mit 8 HD-Systemkameras ausgestattet, eine Erweiterung auf 18 Kameras ist technisch eingerichtet. Das neue Fahrzeug ist das größte in der Flotte des Senders.

Die aktuell genutzten HD-Kameras kommen von Grass Valley (LDX 82 Premiere), acht weitere können per Kabel angebunden werden, zwei weitere drahtlos. Die volle technische Auslastung des Ü-Wagens soll im Laufe des Jahres 2020 sukzessive aufgerüstet werden.

Der Ü-Wagen ist als Trailer konzipiert und verfügt über einen Ausschub. Neben den Kameras nutzt ONT auch weiteres Equipment von Grass Valley im Fahrzeug.

So sind ein Bildmischer des Typs Kahuna 2 M/E, der Multiviewer MV820, eine Vega-Kreuzschiene (180 x 180) sowie weitere Infrastrukturprodukte von GV im Einsatz.

Im Audiobereich des ONT-Ü-Wagens setzt Broadcast Solutions eine Calrec Brio 36 Konsole, TC Electronics Audio Effects und Messtechnik und Monitoring-Produkte von RTW ein.

Die Kommunikation innerhalb des Ü-Wagens und mit den Teams vor Ort wird über ein Riedel Artist 128 Intercom-System sichergestellt. Der Zugriff auf diverse PC-Systeme erfolgt über das KVM-System Draco Tera von Ihse.

Zur Bedienung, Steuerung und Workflow-Definition wird im ONT Ü-Wagen das von Broadcast Solutions selbst entwickelte Steuerungssystem Hi-System eingesetzt.

Hi steuert in den Fahrzeugen alle produktionsrelevanten Bereiche wie Video-Kreuzschiene, Multiviewer, Audio-Kreuzschiene und Tally. Intuitive Touch-Oberflächen und Hardware-Bedienteile innerhalb des Hi-Systems vereinfachen den täglichen Produktionsbetrieb in den Ü-Wagen und sorgen für den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Für den Markt in Weißrussland war es für Broadcast Solutions vorteilhaft, dass das Unternehmen schon im letzten Jahr einen Großauftrag über vier HD Ü-Wagen und Rüstwagen an den weißrussischen Broadcaster Belteleradiocompany fertiggestellt hat.