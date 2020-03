NAB2020 offiziell abgesagt

Die NAB2020 wird nicht stattfinden — zumindest nicht im April. Der Veranstalter hat definitiv den Termin abgesagt, der Rest ist noch weitgehend offen. Die Chronologie der Ereignisse im Überblick.

Die Veranstalter erläutern: »Die NAB hat die Situation in Bezug auf das Coronavirus sowohl in den USA als auch weltweit beobachtet. Aufgrund des öffentlichen Gesundheitsnotstands, mit dem wir derzeit konfrontiert sind, glauben wir, dass es nicht möglich ist, die NAB Show wie geplant abzuhalten.«

Alles weitere ist noch weitgehend offen: Ob es etwa in diesem Jahr noch einen Ersatztermin geben wird, ist noch nicht geklärt und auch etliche andere Aspekte sind unklar.

Den Wortlaut der Absage und ein FAQ dazu finden Sie hier.

Chronologie

Montag, 03.03.20:

Aja hatte zum Start der vergangenen Woche angekündigt, dass das Unternehmen wegen Covid-19 im April nicht an der NABShow 2020 teilnehmen werde (Meldung).

Donnerstag, 05.03.20

Nikon und dessen Tochterunternehmen MRMC gaben aus dem gleichen Grund ihre Abwesenheit bekannt (Meldung).

Beim Tech-Festival SXSW, das im texanischen Austin vom 13. bis 22. März stattfinden soll, gab es prominente Absagen: Facebook, Twitter, Amazon, Netflix, WarnerMedia und Apple, die alle große Auftritte geplant hatten, beschlossen, wegen Covid-19 nicht teilzunehmen. SXSW war im Vorjahr von rund 70.000 Gästen besucht worden, etwa ein Viertel waren internationale Gäste — das sind ungefähr ähnliche Dimensionen wie die NABShow.

Freitag, 06.03.20

Es wurde bekannt, dass es im Clark County, dem Landkreis, in dem der NAB2020-Messeort Las Vegas liegt, einen offiziell bestätigten Corona-Fall gibt.

Vizrt und Newtek gaben bekannt, bei der Messe in Las Vegas nur lokales Personal einzusetzen, und beschloss, stattdessen einen Schwerpunkt auf virtuelle Online-Präsentationen zu legen.

TVU, ein weiteres US-Unternehmen, das bei der NABShow ausstellen wollte, gab bekannt, an der NAB2020 nicht teilzunehmen.

Es wird bekannt, dass Fox Entertainment wegen Corona-Gefahr ein Affiliate Board Dinner abgesagt hat, das während der NAB2020 in Las Vegas stattfinden sollte.

Das SXSW wird abgesagt. Die Stadtverwaltung von Austin hat das angeordnet (Originalmeldung). Zuvor hatte es bereits ein Bürgerbegehren wegen der Covid-19-Gefahr gegen die Veranstaltung gegeben.

Der amerikanische Audioanbieter Zaxcom, der in den vergangenen 30 Jahren stets bei der NABShow ausgestellt hatte, wird in diesem Jahr wegen Corona nicht teilnehmen.

Samstag, 07.03.20

Bislang sollen weltweit schon rund 500 Messen und Konferenzen abgesagt oder verlegt worden sein. Auch in Deutschland sind zahlreiche betroffen, in unserer Branche sind das etwa die Prolight + Sound sowie jüngst angekündigt die FMX.

Weitere offiziell bestätigte Covid-19-Fälle in Nevada wurden bekanntgegeben.

Montag, 09.03.20

Die Cabsat, die im Dubai World Trade Centre in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, wird verschoben: auf 26. bis 28. Oktober 2020.

Mit Ross Video, einem amerikanischen Hersteller, der bisher stets einen großen Stand aufgebaut hatte und viele Kunden anzog, und Software-Schwergewicht Adobe haben am Montagabend zwei schwergewichtigere Hersteller die Teilnahme an der NAB2020 abgesagt.

Der Speicherexperte Western Digital hat sich ebenfalls entschlossen, an der NAB2020 nicht teilzunehmen.

Dienstag, 10.03.20

Avid sagt seine Aktivitäten im April in Las Vegas ab. Das betrifft sowohl die Ausstellung bei der NAB2020, wie auch die in den vergangenen Jahren vor der NAB in Las Vegas veranstalte »Avid Connect«. Avid kündigt an, den gleichen Weg gehen zu wollen, wie die anderen größeren Firmen, die abgesagt haben: Es sollen Online-Events stattfinden.

Mittwoch, 11.03.20

EVS hat die NAB-Teilnahme ebenfalls abgesagt und will seine Neuheiten auf anderen Wegen kommunizieren.

Red Bee sagte ebenfalls ab.

Die NABShow 2020 wird im April in Las Vegas nicht stattfinden. Vielleicht wird es einen Ersatztermin im weiteren Verlauf des Jahres geben.