TVN24 aus Polen kauft zehn Z750

Der polnische Broadcaster TVN24 hat zehn 4K-Camcorder des Typs PXW-Z750 von Sony für seine Nachrichtenproduktion angeschafft.

TVN24 ist Polens größter und meistgesehener 24-Stunden-Nachrichtenkanal und verwendet derzeit mehr als 80 Schultercamcorder der Typen PDW-700 und PMW-500. Nun steigt der Broadcaster schrittweise um und hat sich für den 4K-Camcorder PXW-Z750 entschieden. Zunächst erwarb TVN24 zehn der neuen Camcorder.

Für die Produktionsteams des Nachrichtenkanals stehen nun 4K, High Dynamic Range (HDR) und High Frame Rate (HFR) zur Verfügung, und sie werden diese Features für Nachrichten und Live-Produktionen verwenden.

Jarosław Kielmel, Technology Department Director bei TVN Discovery Polska, erläutert: »Wir haben im Laufe der Jahre in verschiedene Übertragungslösungen von Sony investiert und hatten stets starkes Interesse daran, bei der zukunftssicheren Gestaltung unserer Nachrichtenproduktion eng mit Sony zusammenzuarbeiten und in den kommenden Jahren auf 4K umzusteigen. Die Bildqualität des PXW-Z750 ist dank seiner 3-CMOS-Sensoren insbesondere bei HD-Aufnahmen beeindruckend. In Verbindung mit der erhöhten Flexibilität, die uns der Camcorder PXW-Z750 bietet, wird er sich schnell zum Standard für unsere 24-Stunden-Nachrichtenübertragung entwickeln.«

Der PXW-Z750 wurde bei der IBC2019 vorgestellt (Meldung, Video) und ist der weltweit erste 2/3-Zoll-4K-Schultercamcorder mit drei Sensoren und Global Shutter. Der Camcorder ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme in 4K und HD. Das will TVN24 für die parallele Erfassung von 4K-HDR- und HD-HDR-Inhalten nutzen.

»Die Nachfrage nach 4K/UHD-, HDR- und IP-Funktionen steigt stetig an, da Sendeanstalten ihrem Publikum die bestmögliche Bildqualität liefern möchten. Bei Sony arbeiten wir eng mit unseren Kunden, Partnern und der gesamten Branche zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die den sich verändernden Anforderungen der Nachrichtenproduktion Rechnung tragen«, sagt Sebastian Leske, Product Manager bei Sony Professional Solutions Europe. »Der Z750 ist nur eine dieser Lösungen, und dank seiner fortschrittlichen Funktionen erleben wir weltweit eine phänomenale Nachfrage, einschließlich TVN24.«

Ist die nun angestoßene Testphase bei TVN24 erfolgreich, will der Sender sein PXW-Z750-Sortiment schrittweise erweitern und vorhandene Kameras ersetzen.