Fender kauft PreSonus

Der Musikinstrumentenhersteller Fender übernimmt PreSonus.

Fender Musical Instruments Corporation (FMIC), ein weltweit operierender Hersteller und Vertrieb von Musikinstrumenten, hat dieser Tage eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von PreSonus unterschrieben. Fender übernimmt PreSonus und will die Unternehmen verschmelzen, sobald die US-Behörden das abgesegnet haben.

»Wir freuen uns sehr, das gesamte PreSonus-Team in der FMIC-Familie willkommen zu heißen, und sind gespannt auf die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten beider Unternehmen«, so Andy Mooney, der CEO von Fender Musical Instruments Corp. »Unsere Teams teilen dieselbe Leidenschaft für Musik, dasselbe Engagement für Innovation und denselben Wunsch, aktuelle und zukünftige Generationen von Künstlern zu inspirieren und auszustatten.«

»Ich möchte unserer treuen Community in Baton Rouge und Louisiana, die PreSonus in den letzten zwei Jahrzehnten unterstützt hat, unseren größten Dank aussprechen«, sagte Kevin Couhig, Chairman von PreSonus. »Es war wunderbar, ein Teil dieser unglaublichen Reise mit PreSonus zu sein. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft bringen wird.«

»Nach mehr als 25 Jahren hatte PreSonus nun das Gefühl, den richtigen Partner gefunden zu haben, der uns bei der Fortsetzung unseres Wachstums unterstützt«, so Jim Odom, Gründer und CSO von PreSonus. »Wir freuen uns darauf, unserer aktuellen und zukünftigen Musik-Community zu zeigen, was diese Möglichkeit für sie bedeuten.«

»Die gemeinsame Vision von PreSonus und Fender, die Art und Weise, wie wir die Zukunft des Musikschaffens sehen, und die grundsätzliche Übereinstimmung der Ziele haben diese Idee vom ersten Gespräch an spannend gemacht«, sagte Jim Boitnott, CEO von PreSonus.

Besonders für Gitarristen und Bassisten weltweit ist Fender ein absoluter Haushaltsname. Die Kunden schließen ihre Instrumente heutzutage aber eben nicht nur an die ebenfalls legendären Verstärker an, sondern auch an Interfaces — und nutzen dann beispielsweise auch virtuelle Verstärker und Effekte, um ihre Sounds zu erzeugen. Spieler aller Niveaus verbringen mehr Zeit online als je zuvor und nutzen eine Vielzahl von Produkten und Technologien.

Dieser moderne Workflow hat die traditionelle Signalkette um die Aufnahme und Verbreitung kreativer Inhalte in der ganzen Welt erweitert. Fender möchte ein Ökosystem schaffen, das Hardware und Software nahtlos integriert, um den Kunden auf allen Ebenen ihrer kreativen Reise ein müheloses End-to-End-Erlebnis zu bieten, erklärt das Unternehmen.

PreSonus wurde 1995 von Jim Odom und Brian Smith gegründet. Das Unternehmen entwickelt innovative Audioprodukte, die professionelle Klangqualität und Funktionen bieten, aber erschwinglich bleiben. Im Laufe seiner Geschichte hat PreSonus innovative Tools für Musiker, Content Creators, Produzenten und Tontechniker entwickelt. Heute ist PreSonus ein führender Entwickler und Hersteller von Hardware- und Software-Lösungen für die Bereiche Recording und Live-Sound, die reale Probleme von Kreativen in der Praxis lösen.