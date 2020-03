Verschoben: Connect! The Future of TV

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus betreffen auch das Medientage-Special »Connect! The Future of TV«. Es wurde auf den 23. Juni verschoben.

Als ursprünglicher Veranstaltungstermin war der 22. April geplant. Vor dem Hintergrund der nicht kalkulierbaren Entwicklung auch über Ostern hinaus ist eine Durchführung des Events nicht möglich, so die Veranstalter. »In der Hoffnung, dass sich die Lage in den nächsten Wochen entspannt, haben wir uns deswegen entschieden, die Veranstaltung inklusive Verleihung des Connect! The Smart TV Award auf den 23. Juni 2020 zu verschieben.«

Neuer Termin :

Dienstag, 23. Juni 2020 | Design Offices München Atlas

Die Tickets behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit. Eine kostenlose Stornierung oder Umschreibung auf eine andere Person ist bis zum 22. April 2020 möglich.