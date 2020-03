Turkuvaz baut 7 neue Studios

Der türkische Medienkonzern Turkuvaz baut ein großes neues Medienzentrum mit 7 Studios. Integrator ist Teratek, Sony liefert wesentliche Technik zu.

Die Turkuvaz Media Group (TMG) ist der größte private Medienkonzern der Türkei. Er ist in den Bereichen Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen und Zeitschriften tätig. Das Unternehmen hat sich entschlossen, in Istanbul ein ehrgeiziges neues Medienzentrum mit 7 Studios und Regieräumen zu errichten.

Damit sollen die bislang verteilten Studios von TMG an einem Standort konzentriert werden, um die Effizienz zu verbessern. Gleichzeitig soll Zukunftssicherheit in Bezug auf 4K erzielt werden und es soll ein skalierbares System entstehen, das für das zukünftige Wachstum der Gruppe gerüstet ist. Darüber hat TMG einen Multimillionen-Euro-Vertrag mit dem Systemintegrator Teratek abgeschlossen. Wesentliche technische Komponenten liefert Sony zu.

So soll in dem entstehenden Produktionszentrum das bislang größte Hochgeschwindigkeitsnetzwerk mit den von Sony eingesetzten NMOS-Protokollen SMPTE ST2110 und AMWA entstehen. Erstmals in Europa soll auf dieser Basis eine vollständig auf 4K-IP-HDR operierende Infrastruktur realisiert werden, die mit dem IP Live Manager System von Sony verwaltet wird.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Teratek hat TMG eine beträchtliche Investition in eine Reihe von Sony-Lösungen und -Dienstleistungen getätigt, darunter

● 55 Kameras des Typs HDC-3500 (UHD, HDR, IP-basiert)

● 7 Videomischer des Typs XVS-9000 (UHD, HDR, IP-basiert)

● 45 Monitore des Typs BVM-HX310 (4K, HDR)

● 56 Monitore des Typs LMD-A240 (HD, HDR)

Sony wird mit Teratek umfassend zusammenarbeiten, was die technische Beratung, technische Konstruktion, Tests und Schulungen vor Ort betrifft. Teil der Vereinbarung ist auch ein zweijähriger Support-Vertrag, der die termingerechte und budgetgerechte Fertigstellung des Projekts gewährleisten soll.

Grundlage für eine skalierbare 4K-Erweiterung

»Wir setzen seit Jahren Sony-Technik ein, und sie hat unsere Erwartungen stets übertroffen. Für dieses Projekt brauchten wir jedoch nicht nur Produkte und Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik, sondern auch ein IP-Ökosystem, um diese zu betreiben, sowie eine Kombination von Partnern, die uns bei der Umsetzung des Projekts und der Weiterbildung unserer Mitarbeiter unterstützen konnten. Sony war der einzige Anbieter, der die End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für dieses unglaublich ehrgeizige Projekt liefern konnte. Mit Sony legen wir hier den Grundstein für unsere nächste Wachstumsphase«, kommentierte Yavuz Nart, Chief Technology Officer der Turkuvaz Media Group.

Mit einer vollständig IP-fähigen, vollständig 4K-HDR-fähigen Infrastruktur, die auf Cisco-Technik basiert und durch den Sony IP Live System Manager gesteuert wird, wird TMG in die Lage versetzt, sowohl die Qualität als auch die Quantität der Sendungen zu steigern, während die Flexibilität von IP neue, effizientere Arbeitsabläufe für die Produktionsteams ermöglicht.