Blackmagic Pyxis 6K-Kamera.

Fortschrittliche digitale Filmkamera mit vielseitigem Design und 6K-Vollformatsensor in EF-, PL- oder L-Mount-Ausführung – das ist Pyxis.

Blackmagic Design kündigte mit Pyxis 6K eine digitale Filmkamera im Box-Design an. Das neue Modell verfügt über einen 36 x 24 mm 6K-Sensor mit 13 Blenden Dynamikbereich und zwei CFexpress-Medienrecordern – alles in einem anpassbaren Gehäuse. Die Blackmagic Pyxis 6K ist in drei Modellen erhältlich, wobei die Kunden zwischen L-Mount-, PL- oder Locking EF-Objektivanschlüssen wählen können.

Sie wird ab Juni bei Blackmagic Design-Händlern ab 2.995 US-Dollar erhältlich sein.

Details

Die Blackmagic Pyxis ist eine hochgradig anpassbare Kamera mit einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse, das robust und leicht ist. Sie lässt sich einfach an verschiedenen Rigs montieren und bietet zahlreiche Gewindehalterungen für weiteres Zubehör. Der große Vollformatsensor mit einer Auflösung von 6048 x 4032 ermöglicht Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe und die Verwendung anamorphotischer Objektive. Mit einem Dynamikbereich von 13 Blendenstufen und einer hohen ISO-Einstellung liefert die Kamera klare Bilder auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

Die Pyxis unterstützt mehrere Objektivanschlüsse, darunter L-Mount, EF und PL, und ist kompatibel mit einer Vielzahl von Kino- und Fotoobjektiven. Sie kann in allen Standardauflösungen und Bildraten aufnehmen, von HD bis zu 6K, und ermöglicht auch das Aufnehmen von Standbildern mit hoher Auflösung. Ein integrierter 4″ HDR-Touchscreen erleichtert das Überwachen und Fokussieren direkt am Set ohne externen Monitor.

Weitere Features sind anpassbare Bedienelemente, integrierte CFexpress-Kartenrekorder, USB-C-Anschluss für externe Medien, und die Möglichkeit, in Blackmagic Raw für optimale Nachbearbeitungsfreiheit aufzunehmen.

Die Kamera bietet auch eine integrierte Streaming-Funktion sowie Anschlüsse für Audio, Monitoring und Strom, inklusive eines 12G-SDI-Ausgangs für die HDR- und Ultra HD-Überwachung.

Firmenchef Grant Petty sagt: »Seit der Einführung der ursprünglichen Pocket Cinema Cameras haben uns unsere Kunden gebeten, sie in einem anpassungsfähigeren Design herzustellen.

Aber wir wollten, dass sie so viel mehr ist als nur eine Pocket Cinema Camera in einem anderen Gehäuse. Die neue Blackmagic Pyxis ist eine voll professionelle Kinokamera mit mehr Anschlüssen und nahtloser Integration in Postproduktions-Workflows. Wir glauben, dass die Kunden das unglaublich anpassungsfähige Design lieben werden, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie es nutzen.«

Blackmagic Pyxis 6K Merkmale

• 36 x 24mm Vollformat 6K 6048 x 4032 Sensor.

• Open Gate 3:2, volle Höhe 6:5 anamorphotisch und Super 35 für die Erstellung von Filminhalten.

• Auswahl an Modellen mit L-Mount-, PL- oder verriegelbaren EF-Objektivanschlüssen.

• Aufzeichnung in voller Auflösung mit bis zu 36 fps oder 120 fps im Fenster.

• Eingebauter 4″ HDR 1500 nit LCD-Bildschirm.

• Zeichnet Blackmagic Raw und H.264 Proxies auf.

• Extrem schnelle Aufzeichnung auf zwei CFexpress-Karten.

• Ethernet oder mobile Daten für mobiles Remote-Streaming.

• Optionaler Blackmagic Ursa Cine EVF.

• Verfügt über 12G-SDI für die Überwachung mit Status-Overlay.

• Professioneller Mini-XLR-Eingang mit 48-Volt-Phantomspeisung.

• Komplette Streaming-Lösung für YouTube, Facebook, Twitter und mehr.

• Akkus der Serie BP-U mit hoher Kapazität.