Erste Absagen zur IBC2020

Noch ist unklar, ob die IBC2020 stattfinden kann. Jetzt gibt es erste Absagen.

Derzeit hofft Michael Crimp, der CEO der IBC, nach eigenen Aussagen noch, dass die IBC2020 diesen September stattfinden kann.

In der Branche gibt es mittlerweile aber auch andere Stimmen. So kündigte dieser Tage etwa Arvato Systems an, definitiv nicht an der IBC2020 teilzunehmen.

Auf der Website der IBC kann man von Michal Crimp nachlesen: »Das Team und ich konzentrieren uns ausschließlich auf die Entwicklung geeigneter Pläne für die IBC2020. Im Moment sind wir weiterhin entschlossen, im September diesen Jahres im RAI in Amsterdam eine erfolgreiche IBC2020 durchzuführen. Das ist unser Ziel — allerdings unter der Voraussetzung, dass wir einerseits eine sichere Umgebung für alle schaffen können und dass es uns andererseits gelingt, ein so engagiertes Publikum zu aktivieren, wie es die Aussteller erwarten. (…)

Wir glauben, dass wir gemeinsam eine Veranstaltung schaffen können, die eine entscheidende Rolle darin spielen kann, unserer Branche wieder auf die Beine zu helfen. (…)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die IBC bestrebt ist, Ihnen in jeder Phase dieser Entwicklung ein so klares Bild wie möglich zu vermitteln, damit Sie Ihre Pläne in den kommenden Monaten in die Tat umsetzen können. Meine allerbesten Wünsche an Sie alle in dieser Zeit beispielloser Herausforderungen. Ich hoffe sehr, Sie alle im September in Amsterdam begrüßen zu können.«

Arvato Systems und Vidispine sagen ab

Arvato Systems und Vidispine bedauern — laut einer vor kurzem veröffentlichten Pressemitteilung — ihre Teilnahme an der diesjährigen Fachmesse IBC aus Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter absagen zu müssen.

»Die IBC ist ein sehr wichtiger Meilenstein in unserem jährlichen Veranstaltungskalender, daher ist uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen«, so Ralf Schürmann, CEO der Arvato Systems S4M GmbH.

»Wir konzentrieren uns jetzt darauf, sicherzustellen, dass unsere Kunden in diesen herausfordernden Zeiten ihre Geschäfte möglichst reibungslos fortführen können. Und natürlich prüfen wir, wie wir unsere Kunden jetzt über die neuesten Lösungen und Innovationen von Arvato Systems und Vidispine informieren und umfassend unterstützen können.«