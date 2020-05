Nach der Absage von Panasonic, Ross und anderen: Fällt die IBC2020 aus?

Vor einigen Tagen haben sich Panasonic (Meldung) und Ross (Meldung) entschieden, dass sie an der Branchenmesse IBC2020 in Amsterdam nicht teilnehmen werden. Zuvor hatten schon Arvato und Vidispline (Meldung), sowie einige weitere, kleinere Unternehmen bekanntgegeben, in diesem Jahr nicht teilzunehmen.

Der Veranstalter geht indessen derzeit weiterhin davon aus, die IBC2020 durchzuführen, wenn sie möglich und sinnvoll ist.

In den Niederlanden sind zwar derzeit alle öffentlichen Veranstaltungen und Events verboten, mindestens bis zum 1. September 2020. Da die IBC2020 aber für den Zeitraum vom 11. bis 14.9.2020 geplant ist, könnte sie aus derzeitiger Sicht prinzipiell stattfinden.

Einen aktuellen Statusreport aus Sicht der IBC finden Sie hier (in englischer Sprache), in Form einer Nachricht des IBC-CEOs Michael Crimp.

Natürlich könnte es aber passieren, dass viele weitere Aussteller absagen. Dann wäre die IBC2020 zwar vielleicht möglich, aber wegen des dann zu befürchtenden mangelnden Zuspruchs, vielleicht nicht mehr sinnvoll.

Außerdem ist die IBC in viel größerem Maß von internationalen Gästen abhängig als die NABShow, die ja auch über einen großen nationalen Markt verfügt. Internationale Reisebeschränkungen könnten die IBC also viel empfindlicher treffen, wenn sie nicht bald massiv gelockert werden.

Noch liegt die IBC2020 einige Monate in der Zukunft, da kann sicher auch noch viel passieren — aber gefährdet ist die IBC2020 definitiv.

Letztlich muss man kein Hellseher sein: Spätestens wenn weitere größere Aussteller dem Beispiel von Panasonic und Ross nachfolgen und ihre Präsenz in Amsterdam absagen würden, dann wäre zumindest die IBC-Ausstellung für 2020 erledigt — unabhängig von den wirtschaftlichen Implikationen, sondern allein schon wegen des zu erwartenden Besucherschwunds. Anders könnte es eventuell für die Konferenz aussehen: Mit einem Rumpfprogramm und Online-Angeboten.