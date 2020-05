IBC2020 ist offiziell abgesagt

IBC-CEO Mike Crimp gibt Absage der IBC2020 bekannt.

Heute veröffentlichte die IBC, dass die Messe in Amsterdam in diesem Jahr offiziell abgesagt wird. IBC-CEO-Mike Crimp schreibt auf der Website des Verbands: »It is with a heavy heart IBC has made the difficult decision to cancel the IBC2020 show.« (Voller Wortlaut hier.)

Mike Crimp erläutert auf der IBC-Website, dass das Team versucht habe, ein sicheres und erfolgreiches Umfeld für die IBC2020 sicherstellen zu können. Crimp sagt aber zur aktuellen Lage: »Es ist klar geworden, dass eine Rückkehr zu (einer neuen) Normalität bis September wahrscheinlich nicht erreicht werden kann.«

Außerdem habe der Dialog mit der IBC-Community gezeigt, dass eine frühzeitige Entscheidung für die Industrie von Vorteil wäre, damit die Branchenteilnehmer für die Zukunft planen können. Und deshalb habe eben »die IBC schweren Herzens die schwierige Entscheidung getroffen, die IBC2020-Show abzusagen.«

»Obwohl dies für uns alle sehr enttäuschend ist, wird die IBC weiterhin eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Industrie spielen«, verspricht Michael Crimp. »Zum Beispiel wird die IBC in den kommenden Monaten die Zusammenarbeit mit der Branche über ihre digitale Plattform IBC365 fortsetzen. Einzelheiten zu unseren Plänen werden bald folgen.«