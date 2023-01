Erste Hugo-Objektiv-Sets ausgeliefert

Die ersten Exemplare der neuen Cine-Objektiv-Baureihe Hugo von Ernst Leitz Wetzlar wurden ausgeliefert.

Zwei Hugo-Sets wurden vor kurzem an Rental-Unternehmen in Frankreich und Schweden ausgeliefert: Der Stockholmer Verleiher Ljud & Bildmedia erhielt ein Set über den norwegischen Vertriebspartner Camera Nordic. Das zweite Set ging an das Equipment-Rental-Unternehmen RVZ in Frankreich.

Die Hugo-Objektive gehören zu den kompaktesten und lichtstärksten Optiken für die Kinematographie. Die Benennung der neuen Baureihe ist eine Reverenz an den Ingenieur Hugo Wehrenfenning, der nicht nur den Leica M-Mount entwickelt hat, sondern auch die frühesten Objektive der M-Baureihe.

Die Hugo-Baureihe betrachtet und beschreibt Ernst Leitz Wetzlar als zeitgemäße Interpretation des von vielen Anwendern hoch geschätzten Leica M-Glases in Form von Vollformat-Objektiven, die ein modernes, produktionstaugliches Gehäuse mit erweiterten Fokus- und Blendenskalen, einem LPL-Anschluss und eine durchgängige T1,5-Blende mit der Option einer zusätzlichen 50 mm T1,0-Linse. Das charakterstarke, mittenbetonte Bild erinnere an ältere Optiken, jedoch mit modernen Beschichtungen und größerer Zuverlässigkeit, erläutert der Hersteller.

»Wir freuen uns, das Leitz-Hugo-Objektiv auf den Markt zu bringen«, sagt Rainer Hercher, Geschäftsführer von Ernst Leitz Wetzlar. »Es war ein lang gehegter Traum des Unternehmens, diese herausragenden Optiken für Filmemacher verfügbar zu machen, und wir können es kaum erwarten, die Bilder zu sehen, die mit diesen Objektiven entstehen werden.«

Weitere Sets werden voraussichtlich in den kommenden Monaten ausgeliefert. Leitz wird die Objektive auch auf verschiedenen Veranstaltungen vorführen, unter anderem auf der BSC Expo in London und beim AFC Micro Salon in Paris.