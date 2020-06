Filmfest München Pop-Up im Autokino

Das Filmfest München präsentiert in Kooperation mit dem PopUp Autokino München sowie dem Kino am Olympiasee sieben brandneue Film- und Serienproduktionen.

»Unter den besonderen Bedingungen dieses Jahres experimentieren wir mit einem neuen Format und zeigen in Zusammenarbeit mit tollen Partnern das Filmfest München Pop-Up«, freut sich Filmfest-Leiterin Diana Iljine. Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des Filmfests München, ergänzt: »Eine unserer Kernaufgaben ist es, deutschen Filmen und Serien eine Bühne und Leinwand zu bieten, die sie brauchen und sie erstmals mit dem Publikum in Berührung zu bringen. Dass das auch in diesem Sommer möglich ist, freut uns sehr. Wir sind uns ganz sicher, dass wir mit Filmfest München Pop-Up viel für die Filme tun können und dem Münchner Publikum großartige Erlebnisse bieten.«

Ein Großteil der Screenings wird auf dem Parkplatz des Zenith im PopUp Autokino München stattfinden. Das wird derzeit von Alumni und Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) in Eigeninitiative und mit jeder Menge Leidenschaft für das Kino organisiert.

Den Anfang macht am 15. Juli 2020 Kida Khodr Ramadans »In Berlin wächst kein Orangenbaum«. Der Schauspieler (u. a. »4 Blocks«) übernimmt in seinem Solo-Regie-Debüt auch die Hauptrolle des Kriminellen Nabil, der zwar aus dem Gefängnis entlassen wird, aber noch immer Gefangener seiner Vergangenheit bleibt.

Auf der 130 qm großen Leinwand des PopUp Autokinos ist am 23. Juli 2020 dann die Krimi-Komödie »Faking Bullshit« zu sehen, unter anderem mit Bjarne Mädel. Hinter der Regiearbeit von Schauspieler und Heute-Show-Ensemblemitglied Alexander Schubert stecken die Macher des Films »Ronny & Klaid«, der beim Filmfest München 2018 seine Premiere feierte.

Am 27. Juli 2020 gibt es »Lord & Schlumpfi – Der lange Weg nach Wacken« (Regie: Sabine Schreiber) zu sehen. Aus allen Folgen der ersten und zweiten Staffel der bayerischen Kult-Webserie wurde eine brandneue Kinofassung gestaltet.

Suspense bietet dann Sebastian Markas Near-Future-Thriller »Exit« am 31. Juli 2020. Darin verschwimmen für den von Friedrich Mücke gespielten Protagonisten zusehends die Grenzen zwischen Realität und der digitalen Scheinwelt, die er selbst erschaffen hat.

Weiter geht es im August mit der smarten und starbesetzten Rom Com »Hello Again – Ein Tag für immer« von Regisseurin Maggie Peren, die am 12. August 2020 ihre Premiere im PopUp Autokino feiert. Die Hauptfigur des Films ist in einer Zeitschleife gefangen und versucht, die Hochzeit ihres besten Freundes zu verhindern. Wieder und wieder und wieder durchleben Alicia von Rittberg und Edin Hasanović den Tag

Am 23. August ist der neue Film von Klaus Lemke zu sehen: »Ein Callgirl für Geister«.

Das bereits bestens etablierte, jährlich von Mai bis September stattfindende Kino am Olympiasee wird derweil zur Bühne für ein weiteres Highlight des Open-Air-Kinosommers: die Uraufführung der zweiten Staffel der Serie »Servus Baby« von Natalie Spinell. In Kooperation mit dem Kino am Olympiasee und dem Bayerischen Rundfunk werden am 19. August die vier neuen Episoden als Weltpremiere gezeigt.

Weitere Details zu den einzelnen Filmen gibt es hier.

