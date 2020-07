News: Kurz und knackig – KW 27/2020

Jörg Grabosch und Ralf Günther sowie Andreas Scheuermann verkauften die Produktionsgruppe Brainpool an den Konzern. Günther leitet die Tochter Köln Comedy Festival weiter. Banijay (Paris) wurde 2008 von den Familien Agnelli (Fiat) und DeAgostini (Yellow Bird) und Ex Endemol-Chef Stéphane Courbit mitgegründet und hält Beteiligungen auch in Skandinavien, Spanien und den USA.