Marshall-Minikameras im Einsatz für Dayglo

Für seine Konzert-Livestreams setzt Dayglo Mini-POV-Kameras von Marshall ein.

Als Live-Musik- und Medienunternehmen hat sich Dayglo den Ruf erarbeitet, einzigartige und in Erinnerung bleibende Konzerte und Erlebnisse zu schaffen.

Dayglo betreibt hierfür eigene Veranstaltungsorte in den USA, wie etwa die »Brooklyn Bowls« in mehreren Städten, »The Capitol Theatre« und »Garcia’s« in Port Chester im Bundesstaat New York oder auch die »Lockn‘ Farm« in Arrington in Virginia und die »Relix Studios« in New York City.

Aber darüber hinaus streamt das Unternehmen die Konzerte in seinen Veranstaltungsorten auch auf seiner eigenen Plattform Fans.Live und etwa auch via Twitch.

Als Senior VP of Marketing and Streaming bei Dayglo ist Jonathan Healey auch verantwortlich für die Technik vor Ort und in den meisten Fällen ist er auch als Regisseur für die Live-Konzert-Streaming-Events aktiv.

Healey ist ein langjähriger Mitarbeiter des Dayglo-Gründers Peter Shapiro und war maßgeblich an der Entwicklung des äußerst erfolgreichen »Fare Thee Well: Celebrating 50 Years of Grateful Dead« beteiligt, das mehr als 400.000 Zugriffe via Kabel-/Satelliten-Abos und Online-Streams erreichte und damit einen Rekord für das größte Musik-Pay-per-View-Event aller Zeiten aufstellte.

Um auch den Zuschauern an den Bildschirmen ein intimeres und immersiveres Konzerterlebnis zu ermöglichen, setzt Healey auf die Minikameras CV503 und CV506 von Marshall Electronics. Dayglo verwendet Marshall-Kameras nun schon seit fast zehn Jahren. »Wir verwenden Marshall POV-Kameras schon so lange, dass sie uns quasi zur zweiten Natur geworden sind«, sagt Jonathan Healey. »Bei bestimmten Einstellungen, die wir realisieren wollen, können wir uns auf unsere Marshalls einfach verlassen. Wenn ich persönlich Regie führe, sind sie immer die Eckpfeiler des Videosystems. Die Marshalls sind immer dann besonders nützlich, wenn es sehr eng zugeht. Die Kameras sind unglaublich klein und schlank, so dass die Künstler sie oft gar nicht wahrnehmen, und auch die Produktionsteams sind an sie gewöhnt. Jeder mag die Mini-Größe, und das beschreibt sie perfekt.«

Die Kameras werden vor allem für die Aufnahme von Schlagzeug und Percussion sowie von Keyboards und Orgeln eingesetzt. »Während jeder unserer Veranstaltungsorte mit zwei oder drei CV506 ausgestattet ist, verfügt unser Reise-Rig über bis zu sieben CV503-Kameras«, fügt Healey hinzu. »Die Marshalls sind entscheidend für Schlagzeug und Keyboards. Wir montieren sie mit Mikrofonadaptern auf Mikrofonständern, so dass sie niemandem im Weg sind, während wir diese großartigen Musiker aus einzigartigen Perspektiven einfangen. Wir nutzen die Marshalls auch für statische Live-Aufnahmen des Publikums und im hinteren Teil des Raums, um die Beteiligung des Publikums einzufangen.«

Healey setzte seine Marshall-Kameras zuletzt ein, als er neun Phil-Lesh-Shows im »Capitol Theatre« in New York und sechs Bob-Weir-Shows bereiste, drei im »The Warfield« in San Francisco, zwei im »Mission Ballroom« in Denver und eine in der »Westville Music Bowl« in New Haven.

»Die Marshall-Kameras sind nicht nur zweckmäßig gebaut, sondern auch robust«, fügt Healey hinzu. »Die Marshalls begleiten mich auf meinen Reisen, und es ist sehr beruhigend zu wissen, dass ich sie in einen Pelican-Koffer stecken kann und sie sofort einsatzbereit sind. Ich liebe die CV506 und genieße die lange Beziehung, die wir mit unserem Marshall-Equipment und dem großartigen Support-Team haben.«

Die Marshall CV503 Full-HD-Miniaturkamera (die CV506 verfügt auch über HDMI) bietet Leistung, Flexibilität und Wert in einem winzigen Formfaktor. Die Marshall CV503 und CV506 sind mit einem 2,5-Megapixel-Sensor ausgestattet und liefern gestochen scharfe, klare progressive HD-Videos mit bis zu 1.080p/720p bei 60 Bildern pro Sekunde sowie Interlaced-Videos mit 1.920 x 1080i in Broadcast-Frameraten. Darüber hinaus verwendet Healey eine Vielzahl von Objektiven, darunter M12, 2,3 mm, 2,8 mm und 4 mm.

Die Marshall-Kameras können detaillierte Aufnahmen erstellen, aber auch intime Point-of-View-Perspektiven einnehmen. Die Steuerung der Kameras ist über die CV-RCP-V2 Touchscreen-CCU, die kostenlose Kamerasteuerungs-Software oder über Steuerungsdecks von Drittanbietern wie Cyanview und Skaarhoj möglich. Die Benutzer können die Kameras individuell für Live-Auftritte und wechselnde Lichtverhältnisse anpassen.

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutsche Distributoren sind Vision2See und NMAV.