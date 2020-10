Partnerschaft: Imagen, Newsbridge, Broadcast Solutions

Schlüsselfertiges Projektmanagement für Broadcaster, um effizienter arbeiten und schneller veröffentlichen zu können, auf Basis von KI und Cloud — das ist das Ziel dieser Partnerschaft.

Imagen bietet Video-Management-Plattformen an, Newsbridge hat eine Story-basierte Produktionsplattform auf KI-Basis entwickelt und Broadcast Solutions ist als Systemintegrator etabliert. Nun arbeiten die Unternehmen in einer strategischen Partnerschaft zusammen, mit dem Ziel, bessere, moderne Funktionalität für die Verteilung von Medien an Journalisten und Medienorganisationen auf der ganzen Welt zu erleichtern. Es geht also um Themen wie Metadaten, MAM, Indexing, Transcription, Live Production Tools, Video Management und KI. Kurz: Software- und Cloud-Tools, um im Medienbereich schneller und effizienter arbeiten zu können.

Durch die Kombination der Technologien von Imagen und Newsbridge sollen deren bislang getrennte Tools nahtlos zusammengeführt werden. Broadcaster sollen dadurch effizienter arbeiten und schneller Beiträge veröffentlichen können — schließlich ist Geschwindigkeit in unserer schnelllebigen Medienlandschaft von entscheidender Bedeutung. Die Partnerschaft zwischen den Produkten von Imagen in London und Newsbridge in Paris integriert deren Plattformen und ermöglicht die automatisierte und optimierte Indizierung von Inhalten sowie die KI-gesteuerte Kennzeichnung von Metadaten, um Workflows zu beschleunigen. Broadcast Solutions fällt in diesem Partnerverbund die Aufgabe des schlüsselfertigen Projektmanagements zu — und die Definition von Workflow-Design und Metadaten-Management.

Dank verbesserter KI-Funktionen, einschließlich Gesichtserkennung, können die Kunden schneller und effizienter als je zuvor nach Inhalten suchen. Nicolas Hans, Partner bei Broadcast Solutions Middle East and Africa, erklärt: »Auf dem heutigen globalen Content-Markt benötigen unsere Kunden skalierbare Distributions- und Syndikationsplattformen wie Imagen. Um ein mehrsprachiges Publikum bedienen zu können, müssen sie jedoch die Vorbereitung der Medien rationalisieren, indem sie die Erstellung von beschreibenden Metadaten automatisieren und deren Kuratierung erleichtern – hier kommen die kognitiven Indexierungsdienste und -Werkzeuge von Newsbridge ins Spiel.«

Charles-Edouard Pezé, Head of Partnerships bei Newsbridge, kommentiert: »Die Zusammenarbeit mit Imagen ermöglicht es uns, die Vielseitigkeit unseres Tools zu zeigen. Newsbridge generiert maßgeblichen Zusatznutzen inmitten des kompletten Medienaufkommens und hilft Imagens Kunden, schneller als je zuvor auf ihre Inhalte zuzugreifen und sie mit anderen zu teilen. Durch unser KI-gestütztes Metadaten-Tagging ist nur wenig bis gar kein manueller Eingriff erforderlich, um Assets zu kennzeichnen, was sowohl Zeit als auch Ressourcen für die Endbenutzer spart und es ihnen ermöglicht, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, bei denen menschliche Operatoren tatsächlich etwas bewirken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Imagen, um diese Fähigkeiten auch anderen Organisationen zugänglich zu machen.«

Owen Shackman, Partnerships Director bei Imagen, fügt hinzu: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Newsbridge. Dies ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, mit marktführenden, agilen Anbietern zusammenzuarbeiten, die unseren Kunden einen enormen Mehrwert für ihre Inhalte bieten. Dies ist eine sehr gute Ergänzung des Angebots von Imagen, die es uns ermöglicht, den Inhabern von Inhalten dabei zu helfen, ihr Publikum auf modernere und effektivere Weise zufriedenzustellen, um so den Wert von Video und Rich Media perfekt zu nutzen.«

»Bei vielen Broadcastern sehen wir die Beschleunigung der Nachrichtenzyklen und die Notwendigkeit, fortschrittliche Produktionswerkzeuge mit modernen Distributionsplattformen zu integrieren. Optimales Workflow-Design, optimiertes Metadaten-Management und schlüsselfertiges Projektmanagement sind unser Beitrag, um diese Partnerschaft zwischen Imagen und Newsbridge zu unterstützen«, sagt Salah Ayoub, Head of Middle East Projects bei Broadcast Solutions.

Über Imagen

Imagen ist eine intuitive Videoverwaltungsplattform, die es Sportorganisationen, Medienunternehmen und Unternehmen ermöglicht, ihre Videoinhalte mit erweiterter Funktionalität, Kontrolle und Einsicht intelligent zu verwalten. Imagen wird von globalen Organisationen zur Verwaltung und Verteilung ihrer wachsenden Video- und Medienbibliotheken eingesetzt und ermöglicht einen schnellen, einfachen, sicheren und kontrollierten Zugriff auf Inhalte durch die Nutzung der skalierbaren Plattform.

Zu den Kunden von Imagen gehören: Premier League, Women’s Tennis Association, BP, Reuters und BBC. Die sichere Plattform wird auch vom Verteidigungsministerium genutzt und bewahrt Archivsammlungen für das Imperial War Museum, die British Library und das BFI auf.

Über Newsbridge

Newsbridge ist eine Cloud-basierte Lösung, die auf multimodaler künstlicher Intelligenz basierende Video-Indizierungstools für Verlage und Rundfunkanstalten bietet. Unter Berücksichtigung von Gesichts-, Objekt- und Szenenerkennung mit Audiotranskription und semantischem Kontext bietet Newsbridge völlig neue Zugänge zu Inhalten. Ob es sich um Medienprotokollierung, Archivierung oder investigative Forschung handelt – Newsbridge ermöglicht ein intelligentes Media Asset Management.