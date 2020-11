»Hamburg Open 2021« abgesagt

Heute sagte der Veranstalter die »Hamburg Open« für das Jahr 2021 ab.

Am 20. und 21. Januar 2021 sollte die »Hamburg Open« zum zweiten Mal auf dem Hamburger Messegelände stattfinden. Nun hat die Messe Hamburg nach intensiven Beratungen mit ihrem Kooperationspartner Studio Hamburg MCI entschieden, die Veranstaltung nicht durchzuführen.

Hintergrund der Absage sind natürlich die Corona-Pandemie und das von der Bundesregierung über den November hinaus verlängerte Veranstaltungsverbot. »Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht und lange überlegt, weitere Entscheidungen für das neue Jahr noch abzuwarten. Aber wir wollen unseren Ausstellern und Partnern gerade in der jetzigen Situation keine weitere Planungsunsicherheit zumuten«, sagt Daniel Schmitt, Leiter Business Development bei der Hamburg Messe & Congress.

Die »Hamburg Open« wäre nach rund einem Jahr wieder das erste Event im Broadcast- und Medientechnikbereich gewesen. »Wir bedauern die Absage natürlich sehr. Gerade nach dieser langen Durststrecke mit vielen Kontaktbeschränkungen hat die Branche die persönlichen Gespräche und das Netzwerken miteinander förmlich herbeigesehnt«, so Max Below, Geschäftsführer von Studio Hamburg MCI. »Aber die Entscheidung ist auch ein Gebot der Fairness allen Beteiligten gegenüber.«

Selbst in den vergangenen Wochen hatte es noch Buchungsanfragen gegeben. »Der Zuspruch war und ist enorm. Wir haben einen tollen Draht zu unseren Ausstellern und Partnern. Diejenigen, die vorab absagen mussten, haben uns bereits ihre Teilnahme für 2022 zugesichert. Das motiviert uns umso mehr für das nächste Jahr und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind«, sagt Schmitt.

Das Team geht nun laut einer Pressemitteilung direkt in die Planungen und die Organisation für 2022. Die »Hamburg Open 2022« soll am 19. und 20. Januar 2022 in der Halle H des Congress Center Hamburg stattfinden.