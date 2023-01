Hamburg Open 2023

Das Jahresauftakt-Event Hamburg Open verzeichnete mehr Teilnehmende als je zuvor.

Nach der einmaligen covid-bedingten Verschiebung in den Juni 2022 fand die Hamburg Open dieses Jahr am 18. und 19. 1 2023 wieder zum Jahresauftakt statt. Zahlreiche Vorträge und Panel-Diskussionen auf zwei Bühnen sowie der gewohnt lockere Austausch in der Networking Area sorgten für gute Stimmung unter den Teilnehmenden.

Über 2.000 Besucherinnen und Besucher trafen sich mit rund 170 ausstellenden Unternehmen, um aktuelle Technologien und Lösungen zu besprechen und sich über konkrete Anwendungsfälle auszutauschen.

Die Messe Hamburg betont, dass auch mehr Vertreterinnen und Vertreter aus Süddeutschland und dem benachbarten Ausland zum Event nach Hamburg gekommen seien. Das unterstreiche, dass die Hamburg Open sich mittlerweile als führendes Branchen-Event im deutschsprachigen Raum etabliert und einen festen Platz im Kalender der Broadcast- und Medientechnik-Community habe.

In Gesprächen mit der Redaktion spiegelte sich diese positive Einschätzung vielfach wider. Die Möglichkeit, Kollegen aus der Branche zu treffen, steht dabei für die meisten, mit denen film-tv-video.de sprach, im Vordergrund.

Ob die Hamburg Open allerdings auch ein überregionales oder gar internationales Event ist, darüber gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen – zumindest bei den Gesprächspartnern der Redaktion.

Die meisten zogen aber definitiv ein positives Resümee. So auch Max Below, Geschäftsführer von Studio Hamburg MCI. Er hebt besonders hervor, dass es der Messe gelungen sei, beim diesjährigen Event mehr Besucher als je zuvor anzuziehen.

Die offene Frage ist nun, wie die Hamburg Messe die Veranstaltung im nächsten Jahr weiterentwickeln wird und ob beispielsweise die Bereiche Konferenz- und AV-Technikbereich eine größere Rolle spielen sollen. Diskussionen unter den Teilnehmenden gibt es auch beim Termin: Soll die Hamburg Open weiterhin im Januar stattfinden, auch wenn nur wenige Tage später im Februar die ISE in Barcelona durchgeführt wird? Oder wäre der Juni — wie im Vorjahr umgesetzt — die bessere Option?

All das sind Fragen, mit denen sich die Veranstalter sicher auseinandersetzen werden und müssen.

Bühnenprogramm

Bei den Vorträgen achteten die Macher der Hamburg Open, die Hamburg Messe & Congress und Studio Hamburg MCI, auf eine recht ausgewogene Mischung aus Praxis- und Zukunftsthemen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich unter anderem zu Remote-Production, IP und Cloud-Workflows – bekamen aber gleichzeitig einen Ausblick auf die Möglichkeiten und Perspektiven von KI, VR / AR und dem Metaverse. Neben technischen Themen wurden ferner Herausforderungen wie der Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und digitale Transformation debattiert.

Viele der Panels waren gut und teilweise auch sehr gut besucht: es gibt also ganz offenbar einen Bedarf in der Branche für Themen jenseits von Produkt- oder Technikpräsentationen.

Als Neuerung führte der Veranstalter in diesem Jahr sogenannte Masterclasses ein. Hierbei stellten Fachleute sowie Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie Sony, Evertz und Broadcast Solutions in einem gesonderten Seminarbereich Produkte und Lösungen vor, vermittelten über Anwendungstipps, Best Practices und standen für Rückfragen zur Verfügung.

Die Bezeichnung Masterclass mag allerdings auch manchen Besucher etwas in die Irre geführt haben. Hier gibt es noch Spielraum, so die Einschätzung mancher Teilnehmer, die Masterclasses könnten demnach weniger vertriebsorientiert aufgesetzt werden.

Networking als zentrales Element

Wie immer bei der Hamburg Open spielte das Networking eine große Rolle.

Während des gesamten Events nutzten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich in der zentral gelegenen Networking Area bei Snacks und Getränken zu den Eindrücken vor Ort auszutauschen, Kundengespräche zu führen oder einfach mal Pause zu machen. Am traditionellen Get-Together am Mittwochabend nahmen mehr Branchenvertreter und -vertreterinnen teil als jemals zuvor. Sie nutzten die Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre bei einem kühlen Getränk ihre Kontakte zu vertiefen und bei Live-Musik den ersten Messetag ausklingen zu lassen.

Hohe Zufriedenheit

Im Anschluss an die Messe befragte die Hamburg Messe die Teilnehmenden nach ihrer Einschätzung der Hamburg Open. Laut Veranstalter beurteilten 85% von der Besucherseite und 84% von der Ausstellerseite die Veranstaltung als »sehr gut« oder »gut«. Jeweils über 80% planen, auch an der nächsten Hamburg Open in 2024 teilzunehmen. Aussteller lobten insbesondere die hohe Qualität des Publikums: 81% bewerteten dessen Qualität in Bezug auf fachliche Kompetenz und Entscheidungsbefugnis mit »sehr gut« oder »gut«.

»Die Hamburg Open ist eine große Messe mit einer hohen Reichweite geworden, mit der wir sämtliche Kunden für unser Produktportfolio erreichen. Daher sind wir froh, dabei zu sein«, so Thomas Stoschek, Sales Manager Camera Systems bei Arri.

Die Zufriedenheit der ausstellenden Unternehmen spiegelt sich laut Hamburg Messe auch in den Anmeldungen für die Hamburg Open 2024 wider: rund 50% der Flächen sind bereits reserviert.

Hamburg Open 2024

Die nächste Hamburg Open soll am 17. und 18. Januar 2024 in der Halle B6 des Hamburger Messegeländes stattfinden.

