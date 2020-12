Sony modernisiert TV2000

TV2000 strahlt Programme der römisch-katholischen Kirche aus und investierte nun in modernes IP-Equipment in UHD.

TV2000 sitzt in Italien und strahlt auf verschiedenen Distributionswegen Programme der römisch-katholischen Kirche aus. Nun benötigte der Sender ein technisches Upgrade für neue Formate und TV-Produktionen. Der italienische Systemintegrator Allyn verwendete Equipment von Sony und Imagine, mit dem die neuen Anforderungen des Senders umsetzbar sind.

TV2000 arbeitete bereits vorher schon eng mit Allyn zusammen, um den besten Ansatz für die Migration der Produktionsinfrastruktur auf IP und UHD zu erarbeiten. Gemeinsames Ziel von Sony, Allyn und Imagine war die bestmögliche Integration von Produktion und Infrastruktur-Komponenten.

Hierfür sollte eine zukunftsfähige Plattform entworfen werden, die traditionelle Broadcast-Anforderungen mit der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und verbessertem Remote-Betrieb kombiniert.

»Wir pflegen eine langjährige Beziehung zu Sony. Das Unternehmen bietet uns die optimale Balance von Fachwissen und Kreativität – so können wir uns den veränderlichen Anforderungen an unseren Betrieb anpassen. Unser aktuelles Projekt ist eine wirklich innovative Lösung, die perfekt zu unserer Vision für das Unternehmenswachstum passt«, so Massimo Porfiri, Geschäftsführer von TV2000.

»Bei der Technologieauswahl haben mein Ingenieursteam und ich vor allem auf die Flexibilität bei der Integration der Komponenten geachtet. Damit können wir einen nahtlosen Installationsprozess gewährleisten und Unterstützung sowohl für aktuelle also auch zukünftige Produktionsanforderungen bieten«, erklärte Fulvio Gallo, CTO bei TV2000.

Unter anderem entschieden sich die Verantwortlichen von TV2000 für Systemkameras des Typs HDC-3500, den Bildmischer XVS-6000 und den-IP Live-System-Manager von Sony. Der Systemmanager steht für höchste Bildqualität, die UHD- und HDR-Workflows ermöglicht und mit erweiterten Funktionen wie Ferndiagnosen und Upgrades kombiniert.

»Durch das Knowhow von Sony, erworben in mehr als hundert Projekten auf der ganzen Welt, haben wir ein zukunftsfähiges, auf offenen Standards basierendes System entwickelt«, erklärt Maurizio Maroli, CEO bei Allyn. »Sony stellte dabei einen innovativen Ansatz — von der Netzwerkarchitektur bis hin zur Integration und der Kompatibilität mit Technologien von Drittanbietern – zur Verfügung. Die Lieferung erfolgte zügig und bewegte sich innerhalb des Budgetrahmens. So kann TV2000 die heutigen Anforderungen erfüllen – aber auch die künftigen wie zum Beispiel die Fernproduktion.«

In den Studios wurden insgesamt elf HDC-3500-Systemkameras und zwei XVS-6000-Bildmischer von Sony installiert. Das Netzwerk-, Tally- und Gerätemanagement wird durch den IP Live-System-Manager von Sony durchgeführt, einem auf offenen Standards basierenden Broadcast-Controller.

Er unterstützt selbst die neuesten Standards wie NMOS IS-04 und IS-05, sodass die Kompatibilität mit anderen Technologien ebenso gewährleistet ist, wie die Integration mit dem Magellan-SDN-Orchestrator von Imagine, eine praxiserprobte Steuerungslösung für hybride IP-Workflows. Die Steuer- und Überwachungsfunktionen des IP-Live-System Managers erlauben eine reibungslose Implementierung, sodass der IP-Live-Betrieb nicht aufwändiger ist als der SDI-Betrieb, erklärt Sony.

Außerdem spielt der Selenio Network Processor von Imagine eine wichtige Rolle in der Infrastruktur von TV2000. Er fungiert als Gateway zwischen SDI und IP. Er bietet in einem Gehäuse mit nur 1 HE vier unabhängige Engines und verarbeitet dabei bis zu 32 Signale in 1080p (oder 8 in UHD).