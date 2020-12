News: Kurz und knackig – KW 51/2020

Disney erwartet bis 2024 den Anstieg von derzeit 137 auf 350 Mio. Kunden für Disney+ (86 Mio. Abos), Hulu und ESPN+. Bis 2024 will man jährlich 16 Mrd. $ in Content investieren. Der Abopreis wird in Europa von 7 auf 9 €, in den USA von 7 auf 8 $ erhöht.