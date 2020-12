MCI erneuert Studiotechnik von Radio Liechtenstein

MCI war für Planung, Realisierung, Montage und Schulung des Personals beim Radio Liechtenstein-Projekt zuständig.

Die technische Erneuerung durch MCI umfasste zwei Sendestudios, drei Vorproduktionsstudios, ein Studio für die Musikredaktion, drei Redakteurs-Arbeitsplätze im Newsroom sowie einen zentralen Geräteraum. Zusätzlich wurden eine vernetzte Telefonanlage für die Einbindung von Hörer-Anrufen, ein Alarm-Meldesystem für die Überwachung der zentralen Komponenten und Videokameras zur Einbindung in die Streaming-Angebote von LRF in den Sendestudios integriert. Die gesamte Stromversorgung des Studiokomplexes wird durch eine großzügig dimensionierte USV-Anlage gesichert, die bis zum Anspringen des Diesel-Generators auf dem Dach die Anlage unterbrechungsfrei versorgt.

Die Studios und Arbeitsplätze sind speziell für die Bedürfnisse des Liechtensteiner Rundfunks konzipiert worden. Alle Sendevorgänge werden von den Moderatoren und Redakteuren, darunter viele freie Mitarbeiter, ausschließlich im Selbstfahrerbetrieb durchgeführt – ein hoher Automatisierungsgrad bei einfacher, intuitiver Bedienung war deshalb wesentliche Anforderung für die Umsetzung des Projekts.

Im Alltag wird aus den zwei Hauptstudios live gesendet, wobei das Studio 2 für größere Talkrunden mit bis zu fünf Gästen ausgestattet ist. In den Vorproduktionsstudios werden Aufzeichnungen für spätere Übertragungen aufgenommen. Eines der Vorproduktionsstudios ist zusätzlich mit einer Sprecherkabine für Live-Nachrichtensendungen oder Sportübertragungen ausgestattet.

Das gesamte Audiosystem basiert auf DHD-Komponenten der Serie RX2 und der zugehörigen Netzwerk-Struktur. Beide Sendestudios sind über Fiber-Link komplett miteinander vernetzt, eine unterbrechungsfreie Übergabe der Sendung auch mitten im Sendebetrieb ist möglich. Zusätzliche Sicherheit bietet eine parallele Dante-Vernetzung, die es ermöglicht, selbst im unwahrscheinlichen Fall des Ausfalls des DHD-Systems die Sendung weiterzuführen. Ein gut durchdachtes Havarie-Konzept sorgt so für Sendesicherheit und problemlosen Service der Installation.

Die Sendestudios sind an zentralem Ort in Schaan / Liechtenstein gut einsehbar in der Mitte der Stadt gelegen. Auch für die Optik wurde deshalb viel getan: Höhenverstellbare Tische mit LED-Leuchtstreifen, sondergefertigte Akustikelemente, die an die asymmetrische Deckenform angepasst sind, Yellowtec M!ka Mikrofonständer mit On-Air-LEDs, Litt-Signallampen und vieles mehr sorgen für einen repräsentativen und modernen Studio-Komplex, der pünktlich zum Jahresende fertiggestellt und abgenommen werden konnte.