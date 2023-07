Mediawan erneuert sein Vertrauen in die Dienstleistungen von BCE

Mediawan hat BCE weiter mit der Ausstrahlung des französischen Senders RTL9 beauftragt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt verlässt sich Mediawan auf BCE für die Ausstrahlung seines Programms RTL9. Mit der Unterzeichnung eines weiteren Dreijahresvertrags zur Ausstrahlung des französischen Pay-TV-Senders RTL9 hat der RTL9-Besitzer Mediawan damit sein Vertrauen in BCE erneut bekräftigt.

RTL9 wird über BCEs Multiplayout-Plattform ausgestrahlt, die auch Überwachungsdienste beinhaltet, um einen reibungslosen Betrieb des Senders sicherzustellen. BCEs Playout-Plattform arbeitet über IP und bietet flexible und effiziente Dienstleistungen bei gleichbleibender Qualität, so der Anbieter.

Seit 25 Jahren haben sowohl RTL9 als auch Mediawan auf BCE vertraut, um den Sender erfolgreich in den französischen und größeren regionalen Märkten auszustrahlen. Diese langjährige Partnerschaft unterstreicht die Fachkompetenz von BCE und deren Fähigkeit, sich an die Entwicklungen des Marktes anzupassen, was Mediawan wiederum ermöglicht, sich entsprechend weiterzuentwickeln.

RTL9 ist ein französischer Fernsehsender, der mit seinen auf Kino ausgerichteten Inhalten ein breites Publikum anspricht. Der Sender bietet einen unterhaltsamen Katalog von Blockbuster-Filmen, die für die gesamte Familie geeignet sind.

Mediawan wurde Ende 2015 gegründet und agiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich der Produktion von Originalinhalten in den Bereichen Fiktion, Live-Übertragungen, Kino, Dokumentationen und Animation. Die Mediengruppe besitzt über 60 Marken, die sich über Frankreich, Deutschland (in Partnerschaft mit Leonine Studios seit 2020 (Meldung)), England, Italien, Spanien, die Vereinigten Staaten, die Niederlande, Finnland und Senegal (Mediawan Studios) erstrecken. Zusätzlich ist Mediawan in der Verbreitung von audiovisuellen Inhalten durch Mediawan Rights sowie bei der Programmplanung und digitalen Diensten über Mediawan Thematics aktiv.

BCE bietet drei Bereiche von Playout-Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind und Workflows vereinfachen, sodass Kunden sich auf den Inhalt konzentrieren können. Mit über 20 Jahren umfangreicher Videokenntnisse hat BCE eine umfassende Palette von Playout-Lösungen entwickelt, die sowohl den schnellen Start eines Pop-Up Channels als auch Premium-Services ermöglichen und somit für jedes Projekt eine passende Lösung zur Verfügung stellt.