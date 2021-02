Neuheiten von Broadcast Solutions Nordic

Eine Namensänderung, zusätzliches Personal und eine Vertriebspartnerschaft mit Grass Valley meldet Broadcast Solutions Nordic.

Broadcast Solutions Nordic ist eine Tochtergesellschaft der Broadcast Solutions Group und wird von Antti Laurila geleitet. Vor kurzem änderte das Unternehmen von Broadcast Solutions Finland zu Broadcast Solutions Nordic. Der neue Name spiegelt die Entwicklung und Strategie des Unternehmens wider, das sich durch das massive Wachstum des Kundenstamms und der zu betreuenden Länder weiterentwickelt hat.

Im Zuge dieser Entwicklung holte das Unternehmen Kim Gaardvik an Bord und ernannte ihn zum Sales Manager Norwegen. Seit Januar 2021 kümmert sich Kim um den norwegischen Broadcast-Markt und arbeitet direkt von Oslo aus. Während seiner Karriere, die Positionen bei 2mtv media products, AVIT-Systems oder Mediability Norway umfasst, war er maßgeblich an Transformationsprojekten bei Sendern wie NRK, NEP, TV2 beteiligt, die als Vorreiter bei der Implementierung neuer Technologien gelten.

Zudem ist Broadcast Solutions Nordic nun autorisierter SI-Partner von Grass Valley in allen nordischen Ländern. Grass Valley geht damit eine engere Partnerschaft mit Broadcast Solutions Nordic ein. Beide Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich in internationalen Projekten zusammen. Nun wollen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit intensivieren.

Broadcast Solutions Nordic mit Hauptsitz in Helsinki bietet Systemintegrationslösungen für den Broadcast-Markt in allen nordischen und baltischen Ländern an. Das Unternehmen hat bereits in mehreren SI-Projekten Produkte und Lösungen von Grass Valley eingesetzt und verfügt daher über ein tiefes Verständnis der GV-Technologie.

Antti Laurila, Managing Director bei Broadcast Solutions Nordic, kommentiert: »Broadcast Solutions Nordic und die gesamte Gruppe freuen sich sehr, die Zusammenarbeit mit Grass Valley zu festigen. Mit mehreren großen Projekten in den Bereichen IP-basierter und Remote-Produktion verfügt Broadcast Solutions Nordic über umfangreiches Wissen in diesen Bereichen. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Partnerschaft unseren Kunden bessere und technologisch fortschrittlichere Lösungen anbieten können – vor allem bei diesen zukunftsweisenden Themen. Die Palette IP-basierter und cloud-gesteuerter Produkte und Lösungen von Grass Valley wird eine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung unserer Kunden und für uns als Unternehmen spielen.«