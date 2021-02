Lang AG: Hybrid-Event für den Veranstaltungsmarkt

Ein Hybrid-Event für die Veranstaltungsbranche während des harten Lockdowns? Die Lang AG hat das gewagt.

Zusammen mit Partnern hat die Lang AG vom 3. bis 5. Februar 2021 seine »AV Innovation Days« als Hybrid-Event veranstaltet: Als Plattform für Produktneuheiten und als Initialzündung für den derzeit gebeutelten Veranstaltungsmarkt, um Mut zu machen und die Kommunikation zu intensivieren.

Die Veranstaltung wurde mit einem Hybridkonzept zwischen Präsenzveranstaltung und Live-Stream konzipiert — und für die meisten Teilnehmer der »AV Innovation Days«, die persönlich erschienen, war die Anreise auch die erste Reise seit Monaten. Die Lang AG hatte Hersteller, Vermieter und Systemintegratoren an ihren Firmensitz in Lindlar eingeladen, um sich über neue Produkte und Innovationen zu informieren.

Um neue Produkte hautnah präsentieren oder erleben zu können und das eigene Netzwerk wieder zu beleben, das war der Zweck der »AV Innovation Days«: als erster Schritt dahin, dass Veranstaltungen und Messen wieder erlebbar gemacht werden können, denn trotz routinierter Remote-Meetings lebt die Veranstaltungsbranche von persönlichen Begegnungen und emotionalen Erfahrungen.

Ein umfassendes Online-Programm richtete sich an alle, die dennoch lieber im Homeoffice der Agenda folgen wollten oder wegen geschlossener Ländergrenzen und Reiserestriktionen nicht kommen konnten.

Als direkte Reaktion auf die Pandemie wurden nicht nur AV-Technologien gezeigt, sondern auch neue Lösungen, die für die Hygiene und Sicherheit bei Menschenansammlungen nötig sind. Die Produkte wurden zum großen Teil auch in der Praxis während des Hybrid-Events eingesetzt, wodurch eine offizielle Genehmigung der Veranstaltung durch die örtlichen Behörden erzielt werden konnte.

So wurde beim Einlass der Besucher Lumux Guardian verwendet, das ist eine Software-Lösung für die schnelle und sichere Einlasskontrolle und die Steuerung von Besucherströmen — unter Einsatz antigener Schnelltests. Die Besucherinnen und Besucher konnten damit gezählt und geleitet werden, um die Messestände nach dem Einbahnverkehr zu besichtigen.

Weitere Maßnahmen, um die Veranstaltung sicher zu gestalten, waren UVC-Luftentkeimer an der Hallendecke und im Ausstellungsbereich, es mussten zudem die gängigen Abstandsregeln eingehalten und kostenlos bereitgestellte FFP2-Masken getragen werden.







Als Aussteller waren Absen, Alpha Loop, Analog Way, Barco, Epson, Exact Solutions, Infiled/Brompton, Joy, Leyard, Lightware, Ophit, Panasonic, Peerless, Sharp/NEC und Sharp vor Ort. Sie stellten während des Events neue Produkt-Highlights und Entwicklungen vor.

Absen legte bei den Produktpräsentationen einen klaren Fokus auf IMD-Produkte, eine Fertigungsmethode, bei der mehrere SMD-LED Pixel in einer mechanischen Einheit gebündelt auf die Platine gesetzt werden, wie beispielsweise ein 0,9-mm-Produkt der HC-Serie für Kontrollräume oder ein 1,5-mm-Produkt der AX-Serie für den Rental- und Staging-Bereich.

Der Software-Entwickler Alpha Loop präsentierte die schon erwähnte Einlass-Lösung Lumux Guardian. Gepaart mit der passenden Medientechnik ist diese Lösung adaptierbar auf jegliche Lokalität.

Die MidraTM 4K Serie von Analog Way ist zugeschnitten für kleine und mittelgroße Live-Events oder Festinstallationen und bietet eine hohe Zuverlässigkeit bei geringen Latenzzeiten und modernen 4K-Live-Verarbeitungsfunktionen. Das Produktportfolio besteht aus dem QuickVu 4K, QuickMatrix 4K, Pulse 4K und Eikos 4K.

Der vorgestellte Barco PDS-4K ermöglicht die Umschaltung zwischen Single- und Dual-Screen mit einer hochwertigen 4K-Verarbeitung und verfügt über sechs 4K-Eingänge und zwei 4K-Ausgänge für vollständig nahtlose Mischprogramme. Der Single-Chip Projektor G100 bestach mit einer nativen WUXGA-Auflösung und ist in drei Helligkeitsvarianten erhältlich: 16.000, 19.000 und 22.000 Lumen.

Epson präsentierte den neuen 4K-Projektor EB-L30000, der besonders durch den Einsatz der neuen Ultra Short Throw Optik ELPLX03, einer Helligkeit von 30.000 Lumen sowie seinem kompakten Design glänzte.

Hygienelösungen für öffentliche Bereiche wurden von Exact Solutions vorgestellt. Der Doorman fungiert beispielsweise als digitale Zugangskontrolle, indem Körpertemperaturen gemessen werden oder geprüft wird, ob Passanten Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. UVC-Luftentkeimer dienen zur Desinfektion vorbeiströmender Luft, indem UVC-Röhren in Gehäuse integriert werden.

Ein virtuelles Produktionsstudio, das von Infiled und Brompton präsentiert wurde, bestand aus zwei über Eck montierten 2,6-mm-LED-Wänden der DB-Serie sowie einem 3,9-mm-LED-Boden der DF-Serie und glänzte mit hohen Kontrasten und einer unvergleichlichen Bildqualität. Der fLED Screen 1,2-mm-powered by Infiled Wallpaper Series, kombiniert mit dem Ecact Solutions Standfuß Titan, der eine flexible Installation im Landscape- oder Porträt-Modus ermöglicht, rundete das ausgestellte Produktportfolio ab.

Joy demonstrierte die neue Version der professionellen Videowiedergabe- und Bearbeitungssoftware Playdeck.tv.

Die interaktive Mini-LED TXP Complete Serie von Leyard ist sowohl in einer Größe von 108 Zoll als auch 135 Zoll, jeweils in Full-HD-Auflösung erhältlich. Dank des schlanken Produktdesigns eignen sich die TXP-Displays ideal für den Einsatz in Konferenzräumen.

Die neue Lightware Taurus UCX Plattform bietet volle HDMI-2.0-Kompatibilität bei der Übertragung von 4K60 4:4:4 Signalen und ermöglicht es den Benutzern, Inhalte gemeinsam zu nutzen und so Konferenzräume einfach und intuitiv zu steuern.

Der Signal-Management-Experte Ophit stellte das neue Fiber Optic Extender Lineup, bestehend aus verschiedensten 4K/8K DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 Extendern, vor.

Panasonic präsentierte den Projektor PT-RQ35K als neues Flaggschiff im 3-Chip DLP Bereich. Der 30.000 Lumen Projektor verfügt über einen großen Farbraum und natürliche Farben basierend auf roten und blauen Lasern und ist ab sofort verfügbar. Die zusätzlich dazu vorgestellte, neue PT-MZ880 Solid Shine-Serie bietet als Update der PT-MZ770 Reihe eine hervorragende Bildqualität sowie eine komfortable Einrichtung.

Peerless demonstrierte verschiedene Display-Wandhalterungen, die robusten Xtreme High Bright Outdoor Displays sowie die dvLED Wandhalterungen.

Auf dem Sharp/NEC-Stand wurden Large Format Displays der ME/M & MA Serie sowie LED-Poster der A-Serie, verfügbar in einer Auflösung von 1,9-mm- oder 2,5-mm-Pixel-Pitch präsentiert.

Sharp zeigte verschiedene Displays als Konferenzraumlösungen, wie das 120 Zoll 8K Display 8M-B120C, das durch eine beeindruckende Bildqualität begeisterte, ein Windows Collaboration Display oder das Big Pad als interaktives Whiteboard und digitales Flipchart.