Creative-Cloud-Anwender können in einem neuen Youtube-Format direkt mit den Entwicklern sprechen und ihre Wünsche und Anregungen loswerden.

Die Adobe Entwickler arbeiten jeden Tag daran, die Creative Cloud mit all ihren vielseitigen Apps und Produkten stetig noch besser und stabiler zu gestalten, betont Adobe. Dabei sei es für Adobe essenziell, das Feedback der Benutzer zu erhalten und in den direkten Dialog zu gehen – ob durch offizielle Kanäle wie der UserVoice und dem Beta-Programm oder den informellen Austausch in Foren und Livestreams.

Angesichts der Pandemie sei es allerdings schwierig, das derzeit umzusetzen. Events, Konferenzen, Messen – all das hat es in den vergangenen Monaten nicht gegeben. Deswegen möchte Adobe im neuen YouTube-Format »Adobe Engineering Hours« persönlich und ausführlich auf Fragen und Feedback der Adobe Creative Cloud Video User eingehen.

Zuhören, erklären, helfen – Adobe will die Fragen und Probleme der Benutzer direkt mit den Entwicklern, die jeden Tag an den Video-Lösungen arbeiten, besprechen.

Auf einen Blick:

Adobe Engineering Hours – Triff das Team hinter Premiere Pro

Timing: Donnerstag, 25.2.2021, ab 16 Uhr auf YouTube

Host: Anton Knoblach, Marketing Manager Adobe & ehem. Filmemacher

Engineers: Kerstin Ebert, Software Quality Engineer Adobe, und Nico Becherer, Senior Engineering Manager Adobe

Schon im Vorfeld sammelt Adobe den Input der Video-Community und freut sich über alle Fragen und Anregungen: Troubleshooting, Workflows, Funktionalität, Updates und mehr – alles, was die Benutzer:innen immer schon mal zu den Videobearbeitungsprogrammen von Adobe loswerden wollten, können sie jetzt tun. Eingereicht werden können diese Fragen über Facebook, Twitter und Instagram oder per Mail.