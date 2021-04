Filmfest München plant als Präsenzveranstaltung

Das Filmfest München plant für seine kommende Ausgabe im Sommer 2021 mit Live-Begegnung bei den Filmemachern und beim Publikum — zur Not mit einem reinen Open-Air-Konzept.

Das Filmfest München plant demnach in der Zeit vom 24.6. bis 3.7.2021 Filmpremieren unter freiem Himmel sowie Treffen mit Filmschaffenden, darunter einen physischen Treffpunkt für die nationale Filmbranche bei der ersten »Filmfest Beergarden Convention«. Das Festival will an ungewöhnlichen Orten stattfinden, mit vielen neuen, aber auch langjährigen Partnern und einem kompakten, vielversprechenden Filmprogramm.

»Wir freuen uns schon jetzt auf zehn Tage mit Festival-Buzz in der ganzen Stadt » auch unter den gegebenen Umständen«, sagt Festivalleiterin Diana Iljine. »Wir wollen ein starkes Signal für das kulturelle Miteinander senden! (…) Mit dem Filmfest München Pop-up konnten wir 2020 wunderbare Premieren unter freiem Himmel feiern — das wollen wir in diesem Sommer nun im großen Format herstellen. Alle Filme werden vor großem Publikum in einem unserer Open-Air-Kinos präsentiert und außerdem — so hoffen wir alle — natürlich auch in unseren Partnerkinos.«

Das Filmfest München rechnet mit mindestens sechs Open-Air-Locations, die im Festivalzeitraum bespielt werden. Mit einem sehr konzentrierten Programm und rund 60 Filmen präsentiert das Festival wie gewohnt aufregende Weltpremieren aus Deutschland und internationale Film-Highlights.

Live in der ganzen Stadt

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich auf gemeinsamen Filmgenuss live in ganz München freuen dürfen. Dazu hat sich das Filmfest München mit bekannten und beliebten Open-Air-Kinos zusammengetan. Die etablierten und corona-erfahrenen Freiluft-Institutionen Kino am Olympiasee und Kino, Mond & Sterne im Westpark sind über den gesamten Festivalzeitraum Filmfest-Spielstätten. Darüber hinaus werden eigene Open-Airs entstehen, unter anderem im Garten des Institut Français in Schwabing. Auch die Event-Location Bahnwärter Thiel im Schlachthofviertel wird an einigen Abenden Teil des Filmfest München, ebenso wie die Pasinger Fabrik.

Auch einer der Gesellschafter wird das Filmfest München nach aktuellem Planungsstand als Spielort bereichern: »Der Bayerische Rundfunk freut sich sehr, den Innenhof am BR-Standort Rundfunkplatz 1 als Open-Air-Spielstätte für das Filmfest München zur Verfügung zu stellen, natürlich unter dem Vorbehalt, dass die geltenden Corona-Regeln dies auch ermöglichen.«

Mit weiteren Kooperationspartnern wie etwa dem NS-Dokumentationszentrum und dem Amerikahaus im Museumsviertel plant das Filmfest München ein vielfältiges Rahmenprogramm. Gemeinsam soll so ein kulturelles Netz über ganz München gespannt werden, das für Austausch und Dialog steht — und will somit ein wichtiges kulturelles Lebenszeichen setzen.

Natürlich sollen an allen Spiel- und Kooperationsstätten die dann aktuell geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Das Filmfest München unterstützt darüber hinaus als Mitglied des VDMK e.V. auch das gemeinsame Vorgehen der Münchner Kulturveranstalter, die sich mit der Bitte nach einem übergeordneten Testkonzept für den lokalen Kulturbetrieb sowie die Gastronomie an die Stadt München gewandt hatten — ein Testkonzept, das es den Menschen ermöglichen soll, sich wieder freier zu bewegen und vor allem auch Kultur wieder gemeinsam zu erleben.

Herzliche Einladung an die Filmschaffenden

Eine sichere Begegnung zwischen Filmschaffenden und Publikum soll auch in diesem Jahr ein zentraler Anker des Festivals bleiben und findet in den Spielstätten und digital live statt — wobei das Festivalzentrum Gasteig hier weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll.

»Digitale Werkzeuge unterstützen die reale Begegnung. Wir arbeiten daran, zu jedem Film einen oder mehrere Gäste zu präsentieren. Dabei denken wir natürlich auch über attraktive hybride Formate nach, die unsere Veranstaltungen bereichern können«, so Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des Festivals.

Auch für die Branche wird das Festival zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten schaffen, allen voran die »Beergarden Convention«, die 2021 ihre Premiere bei Hofbräu feiern wird und Business-Meetings unter dem Motto »The Munich Way the Industry Works« ermöglichen soll.