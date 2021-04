Dokfest München 2021 – online

Das 36. Dokfest München präsentiert seine Filme ausschließlich online.

Die Festivalleitung hat auf Empfehlung der Förderer — Vertreter des Freistaats Bayern, der Landeshauptstadt München und des FFF Bayern — und mit Zustimmung des Vorstands des Trägervereins beschlossen, das Dokfest München, wie schon im vergangenen Jahr, ausschließlich online zu präsentieren. Das Festival wird um eine Woche verlängert und findet vom 5. bis 23. Mai 2021 statt. Die Partnerkinos des Dokfest München sollen wieder mit einem Solidaritätsbeitrag an den Einnahmen partizipieren.

Festivalleiter Daniel Sponsel sagt: »Selbst wenn es Anfang Mai möglich sein sollte, Kulturveranstaltungen stattfinden zu lassen, ist es angesichts des nötigen zeitlichen Vorlaufs, der logistischen Herausforderungen und der Kosten nicht mehr möglich, ein Festival zu organisieren, das den hohen Erwartungen gerecht wird. Wir präsentieren unser Programm deshalb online auf der digitalen Leinwand: sehenswerte, wichtige Filme, Begegnungen mit den Filmemachern sowie interaktive Events und Preisverleihungen.«

Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Digitales, ergänzt: »Im vergangenen Jahr nahm das Dokfest München eine Vorreiterrolle ein: Das Festival bewies, dass tolle Inhalte auch online auf Interesse stoßen, und konnte so große neue Zuschauergruppen erschließen. So schwierig die aktuelle Situation auch ist: Das Dokfest München ist bestens aufgestellt, sein Programm auf der digitalen Leinwand zu präsentieren. Deshalb unterstützen wir die Online-Version in diesem Jahr gerne mit über 350.000 Euro. Wir freuen uns, in Bayern ein solch modernes, zukunftsweisendes und großes Filmfestival zu haben. Noch schöner wird es, wenn wir bei der nächsten Edition hoffentlich wieder gemeinsam spannende Filme im Kino ansehen können.«

Beim 36. Dokfest München @home laufen 130 Dokumentarfilme. In vier großen Wettbewerben konkurrieren sie um insgesamt 16 Preise.

Die Gastlandreihe zeigt sieben Dokumentarfilme aus und über Kanada, ein Land zwischen Megacities und indigener Kultur, zwischen Liberalismus und Monarchie. Der Traum von Freiheit, aber auch seine Widersprüche haben Kanada stark geprägt. Die Reihe macht die Spannungen hautnah erfahrbar, aber auch die Dynamik dieser Nation. Die Gastlandreihe ist Teil von Kanadas Kulturprogramm als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2020/21 und wird unterstützt durch das Canada Council for the Arts, Telefilm Canada und die Regierung von Kanada.

Eine Hommage widmet sich der tschechischen Filmemacherin Helena Třeštíková. Als »Zeitraffer-Filmemachen« hat sie selbst einmal ihre Arbeitsweise beschrieben, und stets spiegelt und bricht sich in ihren Filmen auch die Zeitgeschichte. Im Rahmen der Hommage präsentiert das Dokfest München Filme aus verschiedenen Schaffensphasen der Regisseurin.

Die Branchenplattform Dokforum @home bietet — live und online — einen Marktplatz für Vernetzung. Außerdem finden öffentliche Workshops, Case Studies und Panels zu aktuellen Themen des dokumentarischen Arbeitens statt.

Die Bildungsplattform Dokeducation will mit der »Schule des Sehens« digitale Unterrichtseinheiten inklusive Film, Videoseminaren und Begleitmaterialien für Lehrkräfte und Schüler bayernweit bieten. Außerdem werden Youtube- und Kameraworkshops für Kinder und Jugendliche angeboten, und es soll auch einen Jugendfilmwettbewerb geben.