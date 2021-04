Cinegrell Zürich übernimmt PostFactory Berlin

Jens Theo Müller hat seine Firma PostFactory Berlin an den Schweizer Postproduktionsdienstleister Cinegrell verkauft.

Mit der Firmenübernahme will die Schweizer Firma Cinegrell ihr Portfolio erweitern und den Standort Deutschland erschließen. Die PostFactory GmbH wurde zur Cinegrell Postfactory GmbH umfirmiert.

Richard Grell, Geschäftsführer und Inhaber der Cinegrell GmbH aus Zürich, erläutert: »Ich freue mich sehr, die langjährigen, erfahrenen Mitarbeitenden in der Cinegrell-Familie willkommen zu heißen. Mit der Cinegrell Postfactory GmbH werden wir am Standort Deutschland aktiv und decken alle unsere Kompetenzen hervorragend ab. Wir werden das Angebot der digitalen Postproduktion ausbauen und unsere führende Marktposition im Bereich der analogen Filmbearbeitung festigen.«

Cinegrell übernimmt das komplette Portfolio der PostFactory. Am Standort in Berlin Kreuzberg stehen unter anderem zwei Arriscan XT Filmscanner, Systeme zur Filmrestaurierung, mehrere Avid-Schnittplätze, ein Grading-Kino mit Filmlight Baselight Two, sowie eine 4K-HDR Grading Suite mit Filmlight Baselight One zur Verfügung.

Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Jens-Theo Müller wird das Unternehmen bis auf weiteres als Berater begleiten. »Ich bin überzeugt, mit Cinegrell den richtigen Nachfolger für mein Unternehmen gefunden zu haben. Die Aktivitäten der Cinegrell passen perfekt zu den Angeboten der PostFactory. Richard Grell bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine hervorragende Perspektive, und unsere Bestandskunden profitieren in Zukunft von einem noch umfassenderen Leistungsangebot. Ich wünsche Richard und natürlich allen Mitarbeitern der Cinegrell Gruppe viel Erfolg und alles erdenklich Gute. Die Erfolgsgeschichten der PostFactory und Cinegrell werden fortgeschrieben.«

Cinegrell betont, dass beide Unternehmen anerkannte Spezialisten für Filmdigitalisierung und -restaurierung seien. Archive wie die »Cinémathèque suisse«, das »Asian Film Archive« in Singapur, die »DEFA-Stiftung« und die »Deutsche Kinemathek« sowie auch zahlreiche Verleiher und Produzenten gehörten zum langjährigen Kundenstamm.

Cinegrell wird in Berlin auch wieder die ECN-2 Filmentwicklung für 16mm und 35mm und den gesamten analogen Dailies Prozess anbieten. Damit sei Cinegrell mit den beiden Standorten Zürich und Berlin der einzige Dienstleister im deutschsprachigen Raum, der weiterhin die komplette analoge Filmbearbeitung, einschließlich der analogen Filmausbelichtung mit drei Arrilasern anbiete. Die Cinegrell Postfactory GmbH wird zudem den Verkauf von Kodak Cine-Filmmaterial anbieten. Komplettiert werde das Angebot durch den Verleih von 16mm- und 35mm-Filmkameras inklusive Objektiven und Zubehör.

Zusätzlich zum analogen Angebot steht die Cinegrell Postfactory GmbH auch als Partner für die digitale Bild- und Ton-Postproduktion für Kino-, TV- und Werbefilm Projekte zur Verfügung.