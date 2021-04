Corona-Test-Zentrum im Coloneum

Direkt im Eingangsbereich der MMC Studios im Coloneum hat ein Corona-Testzentrum eröffnet.

Im Eingangsbereich des Studiokomplexes Coloneum in Köln-Ossendorf wurde nun ein Corona-Testzentrum eröffnet. Betrieben wird das Testzentrum von der Firma 1000° Brandschutz in Kooperation mit der MyCrew Services GmbH und heißt »Corona-Test Am Coloneum«.

Da sich das Testzentrum in unmittelbarer Nähe der von den MMC Studios betriebenen Studios und TV-Arbeitsplätze liegt, bietet sich das Testzentrum besonders TV-Produzenten an, die vor Ort Produktionen durchführen und sich unkompliziert lokal mit Tests absichern wollen. Von Beginn an wurde das Testzentrum aber auch für kostenlose Bürgertests für Privatpersonen öffentlich zugänglich gemacht. Die Betreiber des Testzentrums weisen darauf hin, dass ausschließlich ausgebildetes Personal zum Einsatz komme.

»Seit Beginn der Pandemie haben wir mit Produzenten und Sendern partnerschaftlich an Lösungen gearbeitet, um die Aufzeichnung von TV-Produktionen bei uns am Standort sicher durchzuführen. Das eigene Testzentrum ist ein nächster Baustein der Zentralisierung von Hygiene-Leistungen im Coloneum«, erklärt Nico Roden, Director Sales und Production der MMC Studios und Mitglied des MMC-Krisenstabs.

Neben den schon vor über einem Jahr etablierten und ständig weiterentwickelten Maßnahmen in den Studios und Regieräumlichkeiten soll die Testmöglichkeit am Standort die Produktionssicherheit weiter erhöhen. Produktionsstätten und Testmöglichkeiten befinden sich damit direkt unter einem Dach.

»Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und aller Produktionsbeteiligter hat für uns höchste Priorität«, sagt MMC-Studio-Geschäftsführer Jens Wolf: »Wir sind überzeugt von Tests direkt im Unternehmen und bieten künftig allen MMC-Festangestellten zweimal wöchentlich kostenlose Tests an.«

Laut den Betreibern gibt es auch wachsende Kooperationen mit ortsansässigen Gewerbetreibenden. Eine Genehmigung für öffentliche Testungen liegt bereits vor, so dass auch Anwohner der umliegenden Stadtviertel nach einer Anlaufphase von der Einrichtung profitieren können.

Die Kooperationspartner 1000° und MyCrew Services GmbH sind Experten in medizinischer Betreuung von TV-Produktionen und bringen jahrelange Expertise in der Publikums-Wegeführung und Absicherung von Veranstaltungen mit. Die Erfahrungen spiegeln sich in der strukturierten räumlichen Umsetzung des Testzentrums wider. Gebaut wurde »Corona-Test Am Coloneum« durch den Ausstattungsbau der MMC Studios.