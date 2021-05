Acronis-Backup-Lösungen bei ComLine

Neue europaweite Kooperation: ComLine verstärkt Backup- und Cyber Security-Kompetenz mit Acronis.

Jedes Unternehmen, gleich welcher Größe, und jede Privatperson sollte eine echte Backup- und Cyber Security-Strategie aufbauen und diese auch auf dem neusten Stand halten, um nicht für Hacker ein potenzielles Angriffsziel zu werden und dadurch eventuell einen kompletten Datenverlust riskieren. Genau diese Lösung bietet Acronis, der führende Anbieter von Backup-, Disaster Recovery- und sicheren Datenzugriffslösungen.

Basierend auf der Acronis AnyData Engine bieten Acronis Produkte einfache, umfassende und sichere Data Protection-Lösungen für alle gängigen Systeme – egal ob lokal, remote, mobil oder Cloud. Wenn es um die Bereitstellung von Cyber Protection Lösungen der neuen Generation geht, ist Acronis der unangefochtene Marktführer.

Acronis hat sich jetzt mit ComLine einen erfolgreichen Software und Value Added IT-Distributor an seine Seite geholt: »ComLine ist für uns ein essenzieller Software-Distributionspartner, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze. Wir wissen genau, wie innovativ und zuverlässig der Value-Added Distributor im Channel agiert. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit ComLine und sind davon überzeugt, dass uns die Zusammenarbeit im Bereich Data Protection weiterbringt« unterstreicht Alexander Pantos, Senior Director Prosumer Business bei Acronis.

Die Vertriebsvereinbarung umfasst zu Beginn die True Image 2021 Linie, eine Lösung, die Backup-Funktionen und Antivirus / Antimalware Protection kombiniert, um die Nutzer vor digitalen Bedrohungen jeglicher Art – egal ob Missgeschicke, Hardware-Ausfälle oder moderne Hacker-Angriffe – zuverlässig zu schützen. Alle Fachhändler ComLines können seit April ihren Kunden europaweit das neue Produktsortiment von Acronis anbieten.

»Acronis ist für uns nicht nur eine wichtige Abrundung unseres Backup- und Security-Portfolios, sondern auch ein strategisch wichtiger Hersteller, der mit seinen Produkten in Zeiten von stark wachsender Digitalisierung einen echten Mehrwert für jeden Anwender bietet. Die Cyber Protection Lösungen von Acronis sind für unsere Kunden und ihre Partner essentiell, um wichtige und sensible Daten zuverlässig und sicher speichern zu können. Eine abgestimmte Backup- und Sicherheitsstrategie ist der Grundstein, um sich unbesorgt in der digitalen Welt bewegen zu können. Wir freuen uns, ab sofort einen so kompetenten Player an unserer Seite zu haben«, sagt Tim Lassen, Business Development Manager Smart Basics bei ComLine.