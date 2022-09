Haivision: Drahtlos-Lösungen bei Rekord-Triathlon-Event

Beim Rekord-Triathlon-Event Pho3nix Sub7/Sub8, den Gravity Media in Bild und Ton umsetzte, spielten Drahtlos-Lösungen von Haivision eine wichtige Rolle.

Gravity Media realisierte die weltweite Live-Übertragung des auf dem Lausitzring in Senftenberg umgesetzten Rekord-Triathlon-Events Pho3nix Sub7/Sub8 (Meldung).

Dabei spielte Equipment von Haivision eine wichtige Rolle: zum einen wurden alle eingesetzten Kameras mit HD-Sendern des Typs Aviwest Pro380 bestückt.

Zum anderen wurden Haivision-Encoder für die Remote-Verbindung zwischen dem Veranstaltungsort in Deutschland und dem Produktionszentrum von Gravity in Australien genutzt.

Haivision hat im April 2022 Aviwest übernommen (Meldung) und verfügt damit nun über ein erweitertes Portfolio von Geräten und Softwares für Echtzeit-Streaming-, Video-Networking- und Visual-Collaboration-Lösungen — von der Kamera bis zum Endkunden. Gravity nutzte Haivision-Lösungen für die Live-Berichterstattung über den Rekord-Triathlon-Events Pho3nix Sub7/Sub8 in Deutschland und setzte damit seinen Remote-Workflow um.

Gravity baute zwischen dem Lausitzring in Deutschland und dem Produktionszentrum des Unternehmens in Sydney auf.

In Deutschland wurde ein Moderationsstudio aufgebaut, und es wurden im Studio und an der Strecke 16 Kameras verwendet — darunter Motorrad-, Polecam-, Drohnen- und Shotover-Kreiselkameras.

Alle Kameras waren mit Pro380-Sendern ausgestattet, die mit einer oder zwei externen Quad-Antennen gekoppelt waren.

Die Haivision-Sender erfassten und übertrugen das gesamte Original-Bild und Tonmaterial direkt von den Wettkämpfen und aus dem Studio mit geringer Latenz per IP-Bonding über ein Mobilfunknetz an das Produktionszentrum von Gravity Media in Sydney.

Im Produktionszentrum wurden alle Feeds mit der StreamHub-Plattform von Haivision aufgenommen und dekodiert, anschließend — nach der Bearbeitung und Abmischung — an die Social-Media-Plattformen der Pho3nix Foundation verteilt.

Um den Mitarbeitern am Veranstaltungsort die Möglichkeit zu geben, das aktuelle On-Air-Programm zu sehen, verließ sich Gravity Media auf die Haivision Rack400- und Makito X-Video-Encode.

Hierüber wurden Video-Return-Feeds mit einer Latenzzeit von weniger als einer Sekunde zwischen Deutschland und Australien übertragen — direkt auf die Pro380-Units über einen Makito-X4-Decoder und zusätzlich auf die Monitore im Studio.

Insgesamt umfasste die Übertragung neun Stunden Live-Rennen, unterbrochen von Pre- und Post-Show-Inhalten, Gastinterviews, vorab aufgezeichneten Inhalten und technischen Analysen.

Über 50.000 Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten das Rekord-Triathlon-Event über YouTube und Facebook. In der Spitze sahen 28.880 Zuschauer gleichzeitig zu, wie die Athleten unter der Zielzeit von sieben Stunden bei den Männern und acht Stunden bei den Frauen ins Ziel kamen.

»Diese Veranstaltung war auf allen Ebenen ein großer Erfolg«, sagte Solene Zavagno, General Manager bei Gravity Media France. »Neben der technischen Leistung dieses hochkomplizierten und fortschrittlichen Aufbaus, der von den technischen Teams brillant ausgeführt wurde, war das Projekt auch eine großartige Zusammenarbeit zwischen den Gravity Media-Büros auf der ganzen Welt.«

»Die IP-Videokontributionslösungen von Haivision boten Gravity Media eine zuverlässige und sendefähige Videoübertragung über Mobilfunk von einem Ende der Welt zum anderen«, sagte Ronan Poullaouec, VP of Engineering, Remote and Wireless Systems, bei Haivision.