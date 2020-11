ComLine und Targus unterzeichnen Partnerschaft

ComLine gibt für DACH, Frankreich und Großbritannien die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft mit Targus bekannt.

Targus-Lösungen stellen sicher, dass jeder zu Hause, im Büro und unterwegs seine Laptops und Tablet-Geräte mit eleganten Laptoptaschen, Tablet-Hüllen, universellen Dockingstationen und vielem mehr tragen, schützen und verbinden kann. Targus bietet branchenführende Produktgarantien und universelle Kompatibilität, betont ComLine.

Die Vertriebsvereinbarung umfasst die gesamte Targus-Produktpalette. Somit haben alle Fachhändler ComLines einen verlässlichen Distributionspartner für Targus-Produkte an ihrer Seite und können ihren Kunden in DACH, Frankreich und Großbritannien das neue Produktsortiment anbieten.

»Durch die Erweiterung unseres Produktportfolios um Targus können wir für alle unsere Partner noch individuellere Lösungen anbieten. Die Arbeit wird in Zeiten wie diesen neu definiert. Wir wollen durch die Partnerschaft von Targus und ComLine der IT-Branche und all ihren Teilnehmern einen echten Mehrwert bieten. Targus passt perfekt zu den Bedürfnissen unserer Händler, die auf jeden Fall von unserer erweiterten Produktpalette profitieren werden«, sagt Tim Lassen, Business Development Manager Smart Basic bei ComLine.

»Da Menschen heute auf mehreren Geräten gleichzeitig und per Remote-Anbindung arbeiten, ist es noch wichtiger, komfortabel, produktiv und mit anderen verbunden zu bleiben. Targus bietet eine breite Palette an technischem Zubehör für Verbraucher und Unternehmen. Wir sind stolz auf unseren Ruf für Qualitätsinnovationen und bleiben seit mehr als 35 Jahren auf dem neuesten Stand. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ComLine bekannt zu geben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft, die einen wirklichen Mehrwert für die Zusammenarbeit in DACH, Frankreich und Großbritannien liefert« sagt Christian Bork, Targus Sales Director.