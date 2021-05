Hochdotierter Wettbewerb für Grafik-Artists

Vizrt sucht den besten Viz Artist Designer: Der Gewinner des Wettbewerbs erhält als »Artist in Residence« 80.000 US-Dollar.

Vizrt will den besten Viz Artist Designer finden und lobt dafür einen Wettbewerb aus. Der Hersteller erläutert: »In Anerkennung all der außergewöhnlich talentierten Artists, die jeden Tag herausragenden Video-Content produzieren, freuen wir uns, das »Viz Artist in Residence«-Programm vorzustellen. Wir wollen die Vielfalt und das innovative, kreative Talent all derer feiern und präsentieren, die Grafik-Lösungen von Vizrt verwenden.«

Der Gewinner des Wettbewerbs wird als »Artist in Residence« für ein Jahr Teil des Vizrt-Teams und erhält dafür 80.000 US-Dollar — und über einen Zeitraum von 12 Monaten zusätzlich Flexible Access Credits im Wert von 30.000 US-Dollar. Vier weitere Teilnehmer prämiert Vizrt mit Flexible Access Credits im Wert von jeweils 15.000 US-Dollar. (Es gelten die in den Wettbewerbsbedingungen genannten Regeln.) Eine kostenlose Viz Artist 4.2-Lizenz steht im Rahmen des Wettbewerbs hier bereit.

Zur Jury gehören einige der herausragendsten Persönlichkeiten der Branche.

Alle Artists sind eingeladen, an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teilzunehmen. Vizrt ergänzt: »Das ist deine Chance, auf einem globalen Level zu zeigen, was man kann, und mitzuhelfen, die Zukunft der Vizrt-Design-Tools zu beeinflussen.«