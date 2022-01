Vizrt Group bereit für mehr Wachstum

Der Investor Nordic Capital leitet ein Konsortium, das mit zusätzlichen Investments weiteres Wachstum der Vizrt Group ermöglichen soll.

Nordic Capital war schon bisher Investor der Vizrt Group, gibt aber nun seine alleinige Beteiligung an der Vizrt Group ab, um ein neues Konsortium anzuführen, das den Wachstumskurs von Vizrt mit weiteren Investments begleiten soll. Mit diesem Schritt könne man weiteres Kapital bereitstellen. Ziel sei es, Vizrt bei der Umstellung auf ein SaaS-Geschäftsmodell zu unterstützen, neue Angebote zu beschleunigen, die operativen Fähigkeiten zu erweitern und zusätzliche Investitionen zu tätigen, um das Angebot zu ergänzen und das Wachstum der Gruppe weiter zu beschleunigen.

Nach der Erstinvestition von Nordic Capital im Jahr 2015 habe Vizrt seine Innovationsführerschaft bei Grafik- und Live-Produktionssoftware fortgesetzt, erfolgreich in neue Märkte und Regionen expandiert und sei heute ein weltweit führender Softwareanbieter für softwaredefinierte visuelle Storytelling-Lösungen, so das Investment-Unternehmen. Während der Eigentümerschaft von Nordic Capital habe sich der Umsatz von Vizrt demnach verdoppelt und das organische Wachstum beschleunigt, was zu einer Verdreifachung der Gewinne geführt habe. Darüber hinaus wurde ein erstklassiges Managementteam zusammengestellt, hochkarätige Talente wurden für das Unternehmen gewonnen und der Fokus auf IP-Videotechnologie wurde durch die Akquisitionen von NewTek und NDI weiter verstärkt, betont der Investor.

»Vizrt ist ein spannendes Unternehmen, das während der Zeit, in der Nordic Capital Eigentümer ist, eine konstante Performance gezeigt hat. Diese Transaktion ist eine Gelegenheit für Nordic Capital, das hochkarätige Managementteam von Vizrt weiterhin zu unterstützen und das Unternehmen weiterzuentwickeln, das eine spannende Zukunft mit starkem Wachstumspotenzial vor sich hat. Vizrt wird von den starken Fähigkeiten von Nordic Capital als Software-Investor mit einem hervorragenden Netzwerk und Know-how in operativer Exzellenz profitieren. Wir freuen uns, dass Nordic Capital die Möglichkeit hat, den Weg gemeinsam mit dem Team von Vizrt fortzusetzen, das die gleiche Vision hat, ein führendes Videosoftware-Unternehmen aufzubauen, das den Wandel der Branche hin zu IP und Cloud vorantreiben wird«, sagte Fredrik Näslund, Partner und Leiter des Bereichs Technologie & Payments bei Nordic Capital Advisors.

»Diese Investition bestätigt die Wachstumsstrategie, die wir mit Nordic Capital eingeschlagen haben, und ist eine starke Bestätigung für die Fähigkeiten unseres Teams und den Wert, den wir unseren Kunden jeden Tag liefern. Sie wird uns helfen, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden in Zukunft besser zu erfüllen, indem wir unsere Entwicklungspläne umsetzen und unser innovatives Dienstleistungsangebot weiter vertiefen können«, sagte Michael Hallén, CEO von Vizrt.