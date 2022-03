Oscars für Zimmer und Nefzer

Gerd Nefzer wurde für Special Effects, Hans Zimmer für die beste Filmmusik von »Dune« ausgezeichnet. Für beide war es der zweite Oscar.

Unter den diesjährigen Oscar-Gewinnern sind mit Gerd Nefzer und Hans Zimmer auch zwei Deutsche. Beide wurden wurden für ihre jeweilige Mitarbeit am Science-Fiction-Film »Dune« ausgezeichnet.

Visual Effects: Gerd Nefzer

Gerd Nefzer hat Wurzeln in Schwäbisch Hall, wo seine Karriere begann, als er in die Filmfirma seines Schwiegervaters einstieg. Seit der Wende betreibt das Unternehmen Nefzer Special Effects auch eine Niederlassung in Potsdam, die Nefzer Babelsberg GmbH. Ein Blick in die Referenzen des Unternehmens listet unzählige hochkarätige Spielfilmproduktionen auf. 2018 wurde Gerd Nefzer erstmals mit einem Oscar ausgezeichnet, damals für seine herausragende Arbeit bei »Blade Runner 2049«. In diesem Jahr konnte er diesen großartigen Erfolg für seine Arbeit an »Dune« wiederholen.

Der Science-Fiction-Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve wurde für insgesamt zehn Oscars nominiert und nun mit sechs Oscars ausgezeichnet. Der Film basiert auf dem Science-Fiction-Romanzyklus »Dune«, den Frank Herbert geschrieben hatte. Seit seiner Veröffentlichung 1965 verkaufte sich das Werk millionenfach. Auch der Regisseur David Lynch war schon fasziniert von diesem Roman und hatte 1984 auf dessen Basis »Der Wüstenplanet« gedreht.

Filmmusik: Hans Zimmer

Der bekannte Filmkomponist Hans Zimmer zählt zu den erfolgreichsten Filmkomponisten der Hollywood-Geschichte, hat schon viele Hits in diesem Genre geschrieben und produziert, er wurde bereits zum zwölften Mal für den Oscar nominiert und nun erhielt er einen zweiten Oscar.

Seinen ersten Oscar erhielt er 1995 für »Der König der Löwen«, den zweiten nun in diesem Jahr für seine Filmmusik von »Dune«.

Zimmer wurde 1957 in Frankfurt am Main geboren, lebt aber bereits seit vielen Jahren in Los Angeles. Zur Zeit ist er auf Konzerttournee, weshalb er bei der Gala in Los Angeles nicht anwesend war. Er schickte daher seine Freude aus einer Hotelbar in Amsterdam per Twitter in die Welt.

It’s 2am in Amsterdam, and my daughter Zoë woke me up to go to the hotel bar. Wow!! #Oscars pic.twitter.com/VlwnrElkaL — Hans Zimmer (@HansZimmer) March 28, 2022