Welt-Nachrichtenstudio mit Vizrt-Tools

Welt-Fernsehen in Berlin hat sein brandneues Nachrichtenstudio und seine Produktionsinstallation mit softwarebasierten Produktionstools von Vizrt ausgestattet.

Die hochautomatisierte SMPTE 2110 NMOS-basierte Infrastruktur des deutschen Senders produziert den kompletten Broadcast-Output ohne den Einsatz eines Produktionsmischers.

Zusammen mit dem Systemintegrator Qvest Media lieferte Vizrt eine Reihe von fortschrittlichen Software-Tools, um diesen Workflow-Fortschritt zu erreichen: Viz Mosart für die Automatisierung, Viz One für die Asset-Verwaltung, Viz Pilot Edge für Journalisten-Workflows, Viz Multiplay für die Steuerung von Videowand-Inhalten und Viz Engine für die Stromversorgung, Verbindung und Ausgabe.

Thorsten Prohm, CTO bei Welt, sagte: »Einen Nachrichtensender zu planen ist selbst mit traditioneller Architektur eine technische Herausforderung. Was wir bei Welt erfunden haben, sind innovative Workflows für alle Schritte, die nötig sind, um das Programm zu machen, das wir uns vorgestellt haben. Dies beeinflusste die Wahl der Journalisten- und Automatisierungstools und die Art und Weise, wie unsere Infrastruktur funktionieren muss und gesteuert werden kann. Unsere Absicht war es nicht, den Switcher zu eliminieren. Mit der Flexibilität und Funktionalität von Softwarekomponenten und der zugrundeliegenden IP-Infrastruktur gab es keinen Bedarf mehr für einen solchen. Mit Vizrt haben wir den richtigen Softwareanbieter gefunden, um dieses Projekt zu realisieren.«

Gerhard Lang, CTO bei Vizrt: »Die kreativen Köpfe hinter den Workflows und der Ästhetik von Welt traten mit einem Konzept an Vizrt heran, bei dem sie die volle Kontrolle über jeden Aspekt der Produktionskette übernehmen wollten. Gemeinsam entwarfen wir ein Setup, das vollständig softwarebasiert ist und ohne einen Produktionsmischer funktioniert. Eine technische Herausforderung wie diese erfordert nicht nur das Funktionieren der Module, sondern auch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Wir sind glücklich und stolz, dass Welt uns als Partner für dieses bahnbrechende Projekt ausgewählt hat, um zu zeigen, was mit IP und Software möglich ist.“

Flexibilität durch Software

Um ohne einen traditionellen Hardware-Produktionsmischer arbeiten zu können, mussten die Planer bei Welt von der Software her denken, um ihre Herausforderungen zu lösen. Die softwaredefinierten visuellen Storytelling-Tools von Vizrt bieten die Funktionalität und die Flexibilität, die zum Erreichen dieses Ziels erforderlich sind. Alle Mix/Effekte (M/Es) und digitalen Videoeffekte (DVEs) sowie alle Inhalte für die beweglichen LED-Videowände und das hochmoderne virtuelle Studio werden mit Software erstellt. Die Journalisten von Welt profitieren ebenfalls von der Flexibilität, die eine moderne softwaredefinierte Lösung bieten kann, da sie die neuesten template-basierten Software-Storytelling-Tools nutzen, die mit ihrem NRCS verbunden sind und es ihnen ermöglichen, von jedem Ort aus bis zur letzten Sekunde vor der Ausstrahlung zu arbeiten, um ihre Geschichten und Inhalte zu liefern.

Eine seltene Automatisierungsherausforderung

Das Setup der Welt umfasst hochautomatisierte Arbeitsabläufe, die On-Air-Fehler ausschließen.

Das fortschrittliche Studio-Setup verfügt nicht nur über sieben Robotic Kameras, sondern auch über bewegliche, voll motorisierte LED-Panels und IP-gesteuerte Beleuchtung, was es zu einer hochkomplexen Herausforderung machte. Um seine Vision zu verwirklichen, verlässt sich der Sender auf Viz Mosart, um das Zusammenspiel zwischen vielen verschiedenen und (buchstäblich) beweglichen Elementen mit Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu orchestrieren. Die Inhalte auf den fortschrittlichen Videowänden werden ebenfalls durch Software gesteuert, und zwar durch eine Kombination aus Viz Multiplay und Viz Mosart.

Rationalisierte und ressourcenschonende IP-Workflows

Ein Leitprinzip des Projekts war es, die Leistung zu maximieren und gleichzeitig die Ressourcennutzung genau zu kontrollieren, um die betriebliche Effizienz zu optimieren. Das Setup nutzt die Vorteile einer SMPTE 2110 NMOS-Infrastruktur mit Hilfe eines Orchestrators und eines Broadcast-Controllers voll aus. Das Pooling von Eingängen für den schnellen Zugriff und für die Zuweisung durch NMOS spielt eine wichtige Rolle, um das Setup schlank und wendig zu halten, und stellt sicher, dass, während die Leistung immer auf dem Höhepunkt ist, nur die benötigte Bandbreite auf dem gesamten Weg durch die verbundene IP-Infrastruktur verwendet wird.

Die in der Installation eingesetzten, vollständig SMPTE 2110-kompatiblen Viz Engines sorgen für die Wiedergabe der Clips und für sämtliche Grafikaufgaben, was eine perfekte Synchronisation garantiert, die Kosten auf ein Minimum reduziert und Welt hilft, mehr und bessere Inhalte zu liefern.