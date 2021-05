Gravity erweitert Business Development in EMEA

Blair Wood und Peter O’Connor werden sich künftig für Gravity Media auf Business Development in EMEA konzentrieren.

Gravity Media hat sein EMEA-Business-Development-Team umstrukturiert, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne in dieser Region zu reflektieren: Der Gravity-Media-Veteran Blair Wood wurde zum Director of Business Development EMEA befördert und Peter O’Connor wurde neu als Business Development Manager eingestellt.

Blair Wood, der vor über zehn Jahren als Produzent zu Gravity Media kam — damals noch bei Input Media —, wird nun das Business Development für das gesamte britische Geschäft leiten und gleichzeitig die Niederlassungen des Unternehmens in der gesamten EMEA-Region, einschließlich Frankreich, Katar und Deutschland, unterstützen. Er soll sich darauf konzentrieren, die Stärken des Unternehmens zu bündeln und neue Wachstumschancen zu erschließen — insbesondere in den Bereichen Remote-Produktion, digitale Content-Strategien und Postproduktionseinrichtungen für Drama und Unterhaltung.

Zu Blairs Karrierehöhepunkten bei Gravity Media gehören die Leitung des Produktionsteams bei Chelsea TV und die Produktion der Flaggschiff-Chat-Show von BoxNation »Bunce’s Boxing Hour«. Außerdem hat er mit der Uefa und der FA zusammengearbeitet, sowie mit der Fifa bei den Fußball-Weltmeisterschaften 2014 und 2018 und der Frauen-WM 2019. Bevor er zu Gravity Media kam, war Blair ein etablierter Sportjournalist, der für Media Wales in Cardiff arbeitete.

Neu bei Gravity Media ist Peter O’Connor. Er ist ein erfahrener Regional Sales Manager in der Broadcast-Branche. Vor seiner Ernennung bei Gravity war er über 25 Jahre bei Imagine Communications tätig und baute dort langjährige Beziehungen zu Systemintegrations- und Live-Sportübertragungskunden auf.

Peter Connor wird bei Gravity dafür verantwortlich sein, neue Verkaufschancen im Bereich der Systemintegration zu finden.

Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media in EMEA, kommentiert: »Während seiner Zeit bei Gravity Media hat Blair jeden mit seinem starken strategischen Denken und Geschäftssinn beeindruckt. Er ist ein hervorragender Kommunikator und hat umfangreiche Erfahrungen in der Live-Produktion gesammelt, die sich in seiner neuen Rolle als unschätzbar erweisen werden. Seine Beförderung ist sicherlich wohlverdient.«

»Obwohl Peter neu im Unternehmen ist, kennen wir ihn bereits seit der Uefa Euro 2004 und haben uns auf ihn als Vertriebsleiter für Lieferanten verlassen. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, an Bord zu kommen — er bringt einen großen Erfahrungsschatz in das Gravity Media Team ein.«

Peter O’Connor fügte hinzu: »Es ist großartig, Teil von Gravity Media zu werden — der äußerst positive, weltweite Ruf des Unternehmens spricht für sich selbst. Ich freue mich darauf, mit Blair und dem Rest des Business Development Teams zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, bestehende Kunden bestens zu betreuen sowie das EMEA-Geschäft zu entwickeln und auszubauen.«

Blair Wood kommentierte: »Ich freue mich darauf, weiterhin einen ganzheitlichen Ansatz für die Geschäftsentwicklung in EMEA zu liefern. Als Team werden wir neue Kundenbereiche ins Visier nehmen, die außerhalb unserer traditionellen Beziehungen und langfristigen Partnerschaften liegen. Das wird eine spannende Herausforderung, und ich freue mich darauf, das Team bei der Erreichung der ehrgeizigen Wachstumsziele zu führen.«